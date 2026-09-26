Nouvelle défaite de Lausanne à Davos

Le début de saison compliqué du LHC continue, les Vaudois ont concédé une nouvelle défaite dans les Grisons (4-2). La soirée s'est avérée compliquée pour tous les Romands engagés, puisqu'Ajoie s'est incliné, et Fribourg a lâché un point.

ATS Agence télégraphique suisse

Davos - Lausanne 4-2

3:00 Davos - Lausanne: Les Lions rentrent bredouilles des Grisons

Les Vaudois ont pris le match comme ils le devaient en ouvrant rapidement le score. Parfaitement servi par Rüegsegger, c'est Romain Loeffel qui a inscrit son premier but sous le maillot des Lions après 90 secondes de jeu. Trente secondes plus tard, ce même Loeffel a été bien bloqué par Steiner et Zadina a pu débloquer son compteur pour égaliser. A la 8e, après un très bon travail de Brännström, c'est Rüegsegger qui a pu pousser le puck au fond.

Les choses vont évoluer lors du tiers médian avec des Davosiens plus incisifs. A la 31e, c'est Waidacher qui a pu niveler la marque. Et à la 35e, Brendan Lemieux a dévié un lancer d'Egli en power-play. Ce même Lemieux va être victime d'une faute de Sansonnens à la 39e et va vouloir se faire justice. Résultat, le défenseur vaudois a pris deux méconduites de match et Lemieux une pour s'être bagarré.

Dans le dernier tiers, le LHC a poussé en fin de match, mais n'a pas su tromper une troisième fois Luca Hollenstein. Et après avoir sorti leur gardien, les Vaudois ont encaissé le 4-2 par Nussbaumer.

Fribourg - Langnau 4-3 ap

2:54 Fribourg - Langnau: Les Dragons égarent un point à domicile

Malgré un succès obtenu dans le temps supplémentaire par Sandro Schmid à vingt secondes de la fin de la prolongation, Fribourg n'affiche pas la même sérénité que la saison dernière. Et les meilleurs exemples sont les deux derniers buts de Langnau, le 2-2 et le 3-3. A la 45e, Galley a manqué le puck dans sa mitaine et Bachofner en a profité. Pire, à la 60e et alors que les Bernois évoluaient sans gardien, ils sont parvenus à s'offrir une prolongation par Emil Pettersson. Tout ça parce que le champion n'a pas su profiter d'une cage vide.

Avant cela, les Emmentalois avaient ouvert le score à la 16e en power-play par Riikola. Les Fribourgeois ont dû attendre la toute fin de la deuxième période pour donner quelque chose à leurs supporters. En jeu de puissance, c'est Rathgeb qui a pu égaliser à la 40e. Puis 18 secondes plus tard, Sörensen a délivré un bijou de passe pour Marchon à 17 secondes de la pause. A la 53e, Dorthe pensait donner la victoire à ses couleurs, mais Pettersson a ruiné ce plan, avant qu'un power-play permette à Gottéron d'aller chercher la victoire.

Ajoie - Rapperswil 4-5 ap

3:05 Ajoie - Rapperswil: Ajoie s'incline, mais prend encore un point

Ajoie adore jouer plus de 60 minutes. Contre Rapperswil, à domicile, les Jurassiens se sont inclinés 5-4 ap. Et à Porrentruy, on a l'impression d'être dans la banlieue d'Helsinki. Après le festival d'Anttoni Honka vendredi soir et un magnifique doublé, c'est Kristian Tanus qui s'est signalé avec un doublé et deux assists. Les douze points marqués par les Ajoulots ont d'ailleurs tous été inscrits par des joueurs importés et les quatre réussites...par des Finlandais.

Lugano - Ambri 3-5

4:27 Lugano - Ambri: Ambri surprend Lugano dans le derby tessinois

Le derby tessinois a lui souri à...Ambri. A la Resega, les Léventins ont dominé les Bianconeri 5-3. Menés 3-2, les hommes de Tapola ont renversé la vapeur au cours du deuxième tiers pour mener 5-3 et finalement s'imposer sur ce score.

Zurich - Kloten 3-2

4:53 Zurich - Kloten: Le leader zurichois reste invaincu

Leader incontesté du championnat, Zurich a signé un sixième succès de rang. Cette fois les hommes de Claude Julien ont battu Kloten 3-2 dans le derby zurichois.