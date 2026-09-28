Noah Rod écope d'une amende pour simulation

Lors de la rencontre entre Genève et Rapperswil, Noah Rod a réagi de manière exagérée à un contact. Le capitaine du GSHC a été puni pour cela et devra payer une amende de 2000 francs pour simulation.

Joël Hahn

Noah Rod va payer cher sa simulation. Le capitaine de Genève-Servette écope d'une amende de 1760 francs, infligée par la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF). S'y ajoutent 240 francs de frais de procédure. Au total, le No devra donc débourser 2 000 francs.

Cette sanction fait suite à un incident survenu lors du match de National League contre les Rapperswil, le 22 septembre 2026. Au niveau de la ligne bleue, un accrochage a eu lieu avec Nicklas Jensen. Noah Rod a alors été légèrement touché au visage. Sa réaction a été nettement plus exagérée. Il a rejeté la tête en arrière et s'est tenu le visage, comme s'il avait été violemment touché. Les deux joueurs ont ensuite été sanctionnés pour comportement antisportif.