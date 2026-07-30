Le HC Davos a eu la visite d'un invité de marque. La superstar des Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews, s'est entraînée avec le club grison, sous l'œil d'une autre légende de la NHL, Joe Thornton.

Cédric Heeb

Le HC Davos a réservé une belle surprise à ses supporters. Mercredi, le club grison a publié une vidéo tournée la veille sur Instagram avec une légende qui ne laisse aucune place au doute: «C'est tout simplement Auston Matthews à Davos!»

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On y voit la superstar des Maple Leafs de Toronto effectuer quelques tirs face au jeune gardien des moins de 21 ans du HCD, Silvano Andri. Appelé à la dernière minute, le portier a vécu une séance d'entraînement pour le moins inhabituelle en se retrouvant face à l'un des meilleurs joueurs de la planète.

Autre détail marquant: la vidéo est filmée par une légende de la NHL, Joe Thornton. L'ancien attaquant connaît parfaitement Davos. Durant le lock-out de la NHL en 2004/05, il avait rejoint le club grison et l'avait conduit aux titres de champion de Suisse et de vainqueur de la Coupe Spengler. Cette saison-là, il avait également été élu MVP de la Ligue nationale A. Il est ensuite revenu porter les couleurs du HCD en 2012 puis en 2020.

Des débuts en Suisse avec les ZSC Lions

Auston Matthews connaît lui aussi très bien le hockey suisse. Avant de rejoindre la NHL, l'Américain avait disputé la saison 2015/16 avec les ZSC Lions. Trop jeune de deux jours pour être éligible à la draft 2015, il avait choisi de poursuivre sa progression à Zurich, devenant alors le plus jeune joueur étranger de l'histoire de la Ligue nationale A.

Son passage en Suisse avait été une réussite. En 40 matches de championnat, il avait inscrit 49 points avant d'être sélectionné en première position de la draft NHL 2016 par les Maple Leafs de Toronto. Depuis, Auston Matthews s'est imposé comme l'une des plus grandes stars du hockey mondial. En dix saisons en NHL, il a été sélectionné à sept reprises pour le All-Star Game et a été élu MVP de la ligue en 2024.