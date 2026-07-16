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Jusqu'en 2028
Petr Cajka prolonge son contrat avec le HC Bienne

Même si le contrat de Peter Cajka court encore pendant un an, le Tchèque a d'ores et déjà décidé de le prolonger d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2028.
Publié: 12:51 heures
Petr Cajka prolonge prématurément son contrat avec Bienne, jusqu'en 2028.
Photo: ZamirLoshi/freshfocus
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Petar Djordjevic

Petr Cajka prolonge son contrat avec le HC Bienne une année avant son échéance. L’attaquant tchèque, au bénéfice d’une licence suisse, est désormais lié au club seelandais jusqu’à la fin de la saison 2027/28. Arrivé l’été dernier en provenance de Mlada Boleslav, en Extraliga tchèque, Petr Cajka avait initialement signé un contrat de deux ans.

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Pour sa première saison sous les couleurs biennoises, il a disputé 50 matches de championnat et inscrit 17 points. Il a également pris part à deux rencontres de play-offs. Avant son passage en République tchèque, l’attaquant avait été formé dans les équipes juniors de Rapperswil puis de Zoug. Ce parcours lui permet de bénéficier d’une licence suisse et de ne pas être considéré comme un joueur étranger en National League.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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