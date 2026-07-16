Même si le contrat de Peter Cajka court encore pendant un an, le Tchèque a d'ores et déjà décidé de le prolonger d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2028.

Petar Djordjevic

Petr Cajka prolonge son contrat avec le HC Bienne une année avant son échéance. L’attaquant tchèque, au bénéfice d’une licence suisse, est désormais lié au club seelandais jusqu’à la fin de la saison 2027/28. Arrivé l’été dernier en provenance de Mlada Boleslav, en Extraliga tchèque, Petr Cajka avait initialement signé un contrat de deux ans.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Pour sa première saison sous les couleurs biennoises, il a disputé 50 matches de championnat et inscrit 17 points. Il a également pris part à deux rencontres de play-offs. Avant son passage en République tchèque, l’attaquant avait été formé dans les équipes juniors de Rapperswil puis de Zoug. Ce parcours lui permet de bénéficier d’une licence suisse et de ne pas être considéré comme un joueur étranger en National League.