Akira Schmid pour deux ans chez les Panthers

ATS Agence télégraphique suisse
Akira Schmid a finalement évité un arbitrage salarial. Le gardien bernois a signé vendredi un contrat de deux ans avec les Panthers, a annoncé la franchise floridienne.
Acquis par les Panthers le mois dernier dans le cadre d'un échange avec les Vegas Golden Knights, Akira Schmid (26 ans) percevra un salaire de deux millions de dollars par saison chez les Panthers. Il n'était plus que le numéro trois dans la hiérarchie des gardiens à Vegas.
Le Bernois s'était révélé lors des play-off 2023 sous le maillot des Devils, la franchise qui l'avait draftée en 2018 (136e choix). Il avait alors signé deux blanchissages au premier tour face aux New York Rangers, dont un lors du septième match.