Mauvaise opération pour Lausanne qui coule au Tessin

Lugano - Lausanne (4-0)
Lors d'une rencontre isolée de National League jeudi, Lausanne a encore pris l'eau. A Lugano, les Vaudois ont été battus 4-0.
Après le 9-3 ramassé mardi à Malley face à Langnau, les Vaudois n'avaient pas la tâche facile en se déplaçant au Tessin pour y affronter Lugano. Et ce alors que les Bianconeri ont essuyé cinq défaites à leurs six derniers matches.
Sauf que mentalement, les Lions semblent dans un gros creux. Cela s'est vérifié à la 4e sur l'ouverture du score de Fazzini. Fabian Heldner n'a pu contrôler le puck et l'attaquant tessinois est parti battre Kevin Pasche. A la 19e, le portier vaudois n'a pas été aidé par sa défense et Lycksell a inscrit le 2-0.
Fazzini (27e) et Sanford (31e) ont ajouté deux autres réussites pour plonger le LHC dans une mini-crise. A la suite de ce quatrième but, Kevin Pasche a brisé sa canne de rage sur son but. Et lorsque rien ne va dans le bon sens, les Lausannois ont été privés de la réduction du score à la 38e. Le top scorer Jason Fuchs pensait avoir marqué, mais les Luganais ont appelé un coach's challenge pour un potentiel hors-jeu et ils ont eu gain de cause.
Après le 5-0 en entrée contre Zoug et un revers 3-0 à Porrentruy, c'est la troisième fois de la saison que les Vaudois ne marquent pas de but.
Au classement, le LHC se maintient à la 7e place, mais les Lions comptent par exemple huit matches de plus que Zoug, juste derrière avec deux points de moins. Les joueurs de Geoff Ward ont encore une rencontre samedi face à Davos à la maison avant quinze jours de pause qui ne feront certainement pas de mal.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
17
-5
22
11
HC Davos
17
-10
21
12
EHC Bienne
16
-4
20
13
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18