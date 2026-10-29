Mauvaise opération pour Lausanne qui coule au Tessin

Après la déroute de mardi soir, les Lausannois n'ont pas réussi à inverser la tendance et s'inclinent lourdement face à Lugano (4-0). La série de trois défaites consécutives prend fin pour les Tessinois qui profitent de la mauvaise forme de leur adversaire pour se remettre sur de bons rails.

ATS Agence télégraphique suisse et Matthieu von Burg

Lugano - Lausanne (4-0)

4:31 Lugano - Lausanne: Des Lions timides boivent la tasse face à Lugano

Lors d'une rencontre isolée de National League jeudi, Lausanne a encore pris l'eau. A Lugano, les Vaudois ont été battus 4-0.

Après le 9-3 ramassé mardi à Malley face à Langnau, les Vaudois n'avaient pas la tâche facile en se déplaçant au Tessin pour y affronter Lugano. Et ce alors que les Bianconeri ont essuyé cinq défaites à leurs six derniers matches.

Sauf que mentalement, les Lions semblent dans un gros creux. Cela s'est vérifié à la 4e sur l'ouverture du score de Fazzini. Fabian Heldner n'a pu contrôler le puck et l'attaquant tessinois est parti battre Kevin Pasche. A la 19e, le portier vaudois n'a pas été aidé par sa défense et Lycksell a inscrit le 2-0.

Fazzini (27e) et Sanford (31e) ont ajouté deux autres réussites pour plonger le LHC dans une mini-crise. A la suite de ce quatrième but, Kevin Pasche a brisé sa canne de rage sur son but. Et lorsque rien ne va dans le bon sens, les Lausannois ont été privés de la réduction du score à la 38e. Le top scorer Jason Fuchs pensait avoir marqué, mais les Luganais ont appelé un coach's challenge pour un potentiel hors-jeu et ils ont eu gain de cause.

Après le 5-0 en entrée contre Zoug et un revers 3-0 à Porrentruy, c'est la troisième fois de la saison que les Vaudois ne marquent pas de but.

Au classement, le LHC se maintient à la 7e place, mais les Lions comptent par exemple huit matches de plus que Zoug, juste derrière avec deux points de moins. Les joueurs de Geoff Ward ont encore une rencontre samedi face à Davos à la maison avant quinze jours de pause qui ne feront certainement pas de mal.