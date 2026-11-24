Un doublé de Saarijärvi permet aux Genevois de repartir des Grisons avec une victoire (2-4). Au Tessin, Bienne retrouve le goût de la victoire (3-6).

ATS Agence télégraphique suisse

Davos - Genève (2-4)

3:05 Davos - Genève: Les Grisons n'ont rien pu faire face à Genève

Genève a fait preuve d'efficacité dans les Grisons. Les Aigles ne l'ont pas joué arrosage automatique. Non, ils ont su tirer au but avec parcimonie. Mais même avec seulement 13 tirs durant les 40 premières minutes, les joueurs de Sam Hallam ont pu inscrire deux buts. Saarijärvi a ouvert la marque à la 18e en power-play. Puis à la 26e, c'est Bozon qui a doublé la mise.

La réduction du score de Jäger à la 41e n'a pas enrayé la machine servettienne. Même une pénalité sévère contre Verboon n'a pas eu d'impact négatif. Genève a tenu au cours des cinq minutes en infériorité numérique et a pu enfiler le 3-1 par Saarijärvi en jeu de puissance à la 52e. Davos a pressé, mais les Grenat ont tenu bon et Puljujärvi a mis le but de la sécurité à la 60e.

Lugano - Bienne (3-6)

3:02 Lugano - Bienne: Bienne met fin à sa mauvaise série

A Lugano, Bienne a remporté une victoire très importante. Les Seelandais ont été particulièrement inspirés au cours d'un tiers médian enlevé 4-0. Jeff Skinner a retrouvé le chemin des filets et Lias Andersson a marqué un but en infériorité numérique sur le 3-1. Les Tessinois ont repris des couleurs à la 51e avec deux buts en 21 secondes, mais Vermin a pu clore les débats dans la cage vide pour un succès 6-3 des hommes de Christian Dubé.

Berne - Ambri (3-2)

4:31 Berne - Ambri: Berne sort victorieux de son match face à Ambri

Berne poursuit sa marche en avant en écartant Ambri 3-2 dans ce qui était de façon assez étonnante un match au sommet. Auteur de quatre buts en deux matches, Rodrigo Abols a de nouveau fait trembler les filets pour les Ours.

Zoug - Kloten (3-1)

2:21 Zoug - Kloten: Sans surprise, Zoug enfonce encore plus Kloten

Dans la dernière partie de la soirée, Zoug s'est imposé 3-1 face à Kloten dans une partie avec seulement 39 tirs entre les deux équipes.