Le meilleur compteur de Genève-Servette est suspendu

Carlo Steiner
Jesse Puljujärvi (28 ans) est suspendu à titre préventif pour un match après avoir asséné un coup de crosse à la tête d’Erik Brännström lors du derby perdu à Lausanne mercredi.
Menés 5-2 à l’entame des trois dernières minutes, les Lios ont réussi à égaliser grâce à trois buts en l’espace de 2’42’’, avant de s’imposer finalement 6-5 aux tirs au but. Jesse Puljujärvi, lui, avait été exclu dès la 14e minute.
La ligue a ouvert une procédure contre le meilleur compteur genevois, auteur de onze points en huit matches. Reste désormais à savoir si d’autres sanctions viendront s’ajouter après le déplacement de vendredi sur la glace du CP Bere.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
8
1
13
3
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zoug
5
9
10
7
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
7
-3
9
9
Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
Lausanne HC
7
-6
8
11
SC Berne
5
0
7
12
EHC Bienne
6
1
7
13
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation