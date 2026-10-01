Le meilleur compteur de Genève-Servette est suspendu

Jesse Puljujärvi, meilleur compteur des Aigles, est suspendu pour un match... au moins. Le Finlandais manquera en tout cas le déplacement à Berne vendredi.

Carlo Steiner

Jesse Puljujärvi (28 ans) est suspendu à titre préventif pour un match après avoir asséné un coup de crosse à la tête d’Erik Brännström lors du derby perdu à Lausanne mercredi.

Menés 5-2 à l’entame des trois dernières minutes, les Lios ont réussi à égaliser grâce à trois buts en l’espace de 2’42’’, avant de s’imposer finalement 6-5 aux tirs au but. Jesse Puljujärvi, lui, avait été exclu dès la 14e minute.

La ligue a ouvert une procédure contre le meilleur compteur genevois, auteur de onze points en huit matches. Reste désormais à savoir si d’autres sanctions viendront s’ajouter après le déplacement de vendredi sur la glace du CP Bere.