Le Lausanne HC poursuit son recrutement en vue de la prochaine saison. Le club vaudois a annoncé mardi l'arrivée du défenseur canadien Colin Miller, qui s'est engagé pour une saison.
Agé de 32 ans, le droitier originaire de l'Ontario débarque avec un solide bagage. Drafté en 2012 par les Los Angeles Kings, il a disputé pas moins de 635 matches de NHL au cours de sa carrière, pour un total de 198 points.
Une riche expérience en NHL
Au fil des années, Colin Miller a porté les couleurs de plusieurs franchises prestigieuses de la ligue nord-américaine, notamment les Boston Bruins, les Vegas Golden Knights, les Buffalo Sabres, les Dallas Stars, les New Jersey Devils et les Winnipeg Jets.
Reconnu pour sa solidité défensive, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement les attaques, il offrira une option supplémentaire à l'entraîneur Geoff Ward pour la saison à venir. Le Canadien possède également une expérience internationale. Il a notamment remporté le championnat du monde avec le Canada en 2021.
Le directeur sportif lausannois John Fust s'est réjoui de cette arrivée. «Avant d'être un joueur intelligent et physique, Colin Miller est avant tout une personnalité importante dans un vestiaire qui, par son expérience et son leadership, saura améliorer le collectif lausannois», souligne-t-il dans le communiqué du club.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42