Vers la fin du carrousel des gardiens au Lausanne HC?

Selon nos informations, le Lausanne HC est sur le point d'obtenir les services d'Ewan Huet, sous contrat avec Kloten. Cela devrait libérer la voix pour un départ de Connor Hughes à Berne. En échange de Romain Loeffel?

Marcel Allemann et Stephan Roth

Le dossier du gardien, qui agite le CP Berne depuis des mois, semble enfin arriver à une solution. Et tout part de Lausanne. Selon nos informations, le club vaudois est en mesure de libérer Ewan Huet (21 ans) de son contrat le liant à Kloten pour en faire la doublure de Kevin Pasche. De quoi débloquer le départ de Connor Hughes (29 ans).

Le Canado-Suisse aux quatre sélections devrait donc filer à Berne. Le scénario le plus plausible verrait Romain Loeffel (35 ans) rejoindre la Vaudoise aréna. Charge ensuite aux Bernois de se trouver un nouvel arrière afin de compenser le départ du Neuchâtelois encore sous contrat pour un an dans la capitale.

Pour Hughes, c'est un nouveau virage. De retour à Lausanne la saison dernière après une parenthèse d'un an en AHL avec le Laval Rocket, il avait fini par voir Kevin Pasche lui passer devant en play-off. Pourtant, en 2024, le portier d'1m93 avait tout d'un titualire en puissance avec les Lions. C'est lui qui avait emmené les Vaudois jusqu'en finale face aux ZSC Lions.

Côté bernois, on est sur le point de tourner la page de trois saisons passées avec un gardien étranger dans les buts, Adam Reideborn.