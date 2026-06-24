Vers la fin du carrousel des gardiens au Lausanne HC?

Le dossier du gardien, qui agite le CP Berne depuis des mois, semble enfin arriver à une solution. Et tout part de Lausanne. Selon nos informations, le club vaudois est en mesure de libérer Ewan Huet (21 ans) de son contrat le liant à Kloten pour en faire la doublure de Kevin Pasche. De quoi débloquer le départ de Connor Hughes (29 ans).
Le Canado-Suisse aux quatre sélections devrait donc filer à Berne. Le scénario le plus plausible verrait Romain Loeffel (35 ans) rejoindre la Vaudoise aréna. Charge ensuite aux Bernois de se trouver un nouvel arrière afin de compenser le départ du Neuchâtelois encore sous contrat pour un an dans la capitale.
Pour Hughes, c'est un nouveau virage. De retour à Lausanne la saison dernière après une parenthèse d'un an en AHL avec le Laval Rocket, il avait fini par voir Kevin Pasche lui passer devant en play-off. Pourtant, en 2024, le portier d'1m93 avait tout d'un titualire en puissance avec les Lions. C'est lui qui avait emmené les Vaudois jusqu'en finale face aux ZSC Lions.
Côté bernois, on est sur le point de tourner la page de trois saisons passées avec un gardien étranger dans les buts, Adam Reideborn.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42