Romain Loeffel rejoint bel et bien Lausanne

Comme annoncé par Blick, le carrousel des gardiens s'est (presque) terminé ce lundi. En début d'après-midi, le Lausanne HC et le CP Berne ont communiqué de manière simultanée pour préciser qu'un échange avait eu lieu entre les deux clubs.
Connor Hughes, l'un des deux portiers des Vaudois, prend la direction de la capitale avec effet immédiat. Revenu sur les bords du Léman l'été passé après une expérience à Laval, en AHL, le Canado-Suisse se sera battu toute la saison avec Kevin Pasche pour le poste de numéro 1. En play-off, c'est toutefois le benjamin qui avait été préféré pour défendre la cage des Lions.
À Berne, Connor Hughes devrait normalement redevenir le gardien titulaire d'une équipe qui n'a plus eu d'excellents portiers depuis plusieurs saisons maintenant.
Romain Loeffel à Lausanne
En échange du portier, les Lions ont reçu Romain Loeffel. Défenseur international avec énormément d'expérience, l'arrière de 35 ans a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28. C'est un troisième club romand de National League que le Neuchâtelois va découvrir, après Fribourg et Genève.
«Cet échange s’inscrit dans la continuité des décisions prises autour de la construction de notre effectif. Pouvoir accueillir Romain Loeffel à Lausanne représente une réelle opportunité pour notre club et un renfort immédiat pour notre défense», a précisé John Fust, directeur sportif des Vaudois, dans le communiqué du club.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42