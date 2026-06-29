DE
FR

Connor Hughes à Berne
Romain Loeffel rejoint bel et bien Lausanne

Comme annoncé par Blick, Romain Loeffel est un joueur du Lausanne HC. Le défenseur arrive de Berne, tandis que le gardien Connor Hughes fait le chemin inverse.
Publié: 14:15 heures
1/2
Romain Loeffel a disputé 866 matches de National League.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Comme annoncé par Blick, le carrousel des gardiens s'est (presque) terminé ce lundi. En début d'après-midi, le Lausanne HC et le CP Berne ont communiqué de manière simultanée pour préciser qu'un échange avait eu lieu entre les deux clubs.

Connor Hughes, l'un des deux portiers des Vaudois, prend la direction de la capitale avec effet immédiat. Revenu sur les bords du Léman l'été passé après une expérience à Laval, en AHL, le Canado-Suisse se sera battu toute la saison avec Kevin Pasche pour le poste de numéro 1. En play-off, c'est toutefois le benjamin qui avait été préféré pour défendre la cage des Lions.

À Berne, Connor Hughes devrait normalement redevenir le gardien titulaire d'une équipe qui n'a plus eu d'excellents portiers depuis plusieurs saisons maintenant.

Romain Loeffel à Lausanne

En échange du portier, les Lions ont reçu Romain Loeffel. Défenseur international avec énormément d'expérience, l'arrière de 35 ans a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28. C'est un troisième club romand de National League que le Neuchâtelois va découvrir, après Fribourg et Genève.

«Cet échange s’inscrit dans la continuité des décisions prises autour de la construction de notre effectif. Pouvoir accueillir Romain Loeffel à Lausanne représente une réelle opportunité pour notre club et un renfort immédiat pour notre défense», a précisé John Fust, directeur sportif des Vaudois, dans le communiqué du club.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
SC Bern
SC Bern
National League
National League
Lausanne HC
Lausanne HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      SC Bern
      SC Bern
      National League
      National League
      Lausanne HC
      Lausanne HC