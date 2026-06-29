Romain Loeffel rejoint bel et bien Lausanne

Comme annoncé par Blick, Romain Loeffel est un joueur du Lausanne HC. Le défenseur arrive de Berne, tandis que le gardien Connor Hughes fait le chemin inverse.

Matthias Davet Journaliste Blick

Comme annoncé par Blick, le carrousel des gardiens s'est (presque) terminé ce lundi. En début d'après-midi, le Lausanne HC et le CP Berne ont communiqué de manière simultanée pour préciser qu'un échange avait eu lieu entre les deux clubs.

Connor Hughes, l'un des deux portiers des Vaudois, prend la direction de la capitale avec effet immédiat. Revenu sur les bords du Léman l'été passé après une expérience à Laval, en AHL, le Canado-Suisse se sera battu toute la saison avec Kevin Pasche pour le poste de numéro 1. En play-off, c'est toutefois le benjamin qui avait été préféré pour défendre la cage des Lions.

À Berne, Connor Hughes devrait normalement redevenir le gardien titulaire d'une équipe qui n'a plus eu d'excellents portiers depuis plusieurs saisons maintenant.

Romain Loeffel à Lausanne

En échange du portier, les Lions ont reçu Romain Loeffel. Défenseur international avec énormément d'expérience, l'arrière de 35 ans a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28. C'est un troisième club romand de National League que le Neuchâtelois va découvrir, après Fribourg et Genève.

«Cet échange s’inscrit dans la continuité des décisions prises autour de la construction de notre effectif. Pouvoir accueillir Romain Loeffel à Lausanne représente une réelle opportunité pour notre club et un renfort immédiat pour notre défense», a précisé John Fust, directeur sportif des Vaudois, dans le communiqué du club.