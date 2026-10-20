Un septième étranger rejoint les rangs du HC Ajoie

Le HC Ajoie a annoncé la signature de Logan Brown. Le centre américano-canadien de 28 ans arrive en provenance des Ontario Reign, en AHL.
Mesurant 1,98 m pour 103 kg, l’attaquant avait été repêché en 11e position de la draft NHL en 2016. Il s’est engagé avec le club jurassien jusqu’à la fin de l’année 2026, avec une option pour la saison 2026/27.
Logan Brown arrivera à Porrentruy dans les prochains jours. Il pourra rejoindre l’effectif dès que les formalités administratives auront été accomplies.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Berne
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zoug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Bienne
12
-6
13
13
Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation