Un septième étranger rejoint les rangs du HC Ajoie

Le HC Ajoie renforce son effectif avec l’arrivée de Logan Brown. Le centre américano-canadien de 28 ans, qui évoluait en AHL, devient le septième joueur étranger du club jurassien.

Le HC Ajoie a annoncé la signature de Logan Brown. Le centre américano-canadien de 28 ans arrive en provenance des Ontario Reign, en AHL.

Mesurant 1,98 m pour 103 kg, l’attaquant avait été repêché en 11e position de la draft NHL en 2016. Il s’est engagé avec le club jurassien jusqu’à la fin de l’année 2026, avec une option pour la saison 2026/27.

Logan Brown arrivera à Porrentruy dans les prochains jours. Il pourra rejoindre l’effectif dès que les formalités administratives auront été accomplies.