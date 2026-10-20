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En provenance de l’AHL
Un septième étranger rejoint les rangs du HC Ajoie

Le HC Ajoie renforce son effectif avec l’arrivée de Logan Brown. Le centre américano-canadien de 28 ans, qui évoluait en AHL, devient le septième joueur étranger du club jurassien.
Publié: il y a 34 minutes
Logan Brown devrait arriver à Porrentruy dans les prochains jours.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Le HC Ajoie a annoncé la signature de Logan Brown. Le centre américano-canadien de 28 ans arrive en provenance des Ontario Reign, en AHL.

Mesurant 1,98 m pour 103 kg, l’attaquant avait été repêché en 11e position de la draft NHL en 2016. Il s’est engagé avec le club jurassien jusqu’à la fin de l’année 2026, avec une option pour la saison 2026/27.

Logan Brown arrivera à Porrentruy dans les prochains jours. Il pourra rejoindre l’effectif dès que les formalités administratives auront été accomplies.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Berne
SC Berne
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zoug
EV Zoug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Bienne
EHC Bienne
12
-6
13
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
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