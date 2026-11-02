Un peu plus d’un an après son arrivée à Genève, Jan Rutta fait ses valises. Le défenseur tchèque rejoint le Sparta Prague avec effet immédiat.

Matthias Davet Journaliste Sport

Jan Rutta n’est plus un joueur de Genève-Servette. Ce lundi, le club grenat a communiqué que son défenseur tchèque retournait au pays, et ce avec effet immédiat. L’arrière de 36 ans s’est engagé avec le Sparta Prague.

Débarqué l’été dernier aux Vernets, Jan Rutta arrivait avec une grosse expérience d’Amérique du Nord. Vainqueur de la Coupe Stanley à deux reprises avec Tampa Bay (2020 et 2021), il a disputé 466 rencontres en NHL. Il est également devenu champion du monde avec la Tchéquie en 2024, en battant la Suisse en finale.

Au bout du Léman, Jan Rutta a disputé 75 rencontres en tout, pour un total de 28 points (8 buts et 20 assists). Cette saison, il a effectué 20 apparitions avec les Aigles entre la National League et la Champions Hockey League (4 points). Blessé lors des rencontres face à Zurich et Ajoie, il était revenu au jeu lors de la victoire face à Fribourg. Le lendemain, il faisait partie de la longue liste d'absents du GSHC pour la réception de Bienne.

Avec ce départ, Genève ne dispose plus que de six joueurs étrangers, dont quatre étaient blessés lors du dernier match avant la pause. Après la pause, le GSHC reprendra avec la réception de Fribourg-Gottéron en Champions Hockey League (11 novembre).