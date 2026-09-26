Le cancer de Todd Elik émeut le monde du hockey suisse

«Au hockey, il se battait pour les matches et la victoire; aujourd’hui, il se bat pour sa vie.» Voici les mots de Pascal Müller, ancien coéquipier et directeur sportif des Langnau Tigers, à propos du cancer qui touche Todd Elik, légende du club de l'Emmental.

Nicole Vandenbrouck

C’est un moment qui donne la chair de poule. Avant le match entre les Langnau Tigers et Zoug, un message vidéo de Todd Elik est diffusé sur l’écran de la patinoire. L’ancienne figure emblématique et «dur à cuire» du hockey suisse est aujourd’hui marqué par la maladie: un cancer de l’intestin avec des métastases au foie.

Ce terrible diagnostic, qui lui laisse 20% de chances de guérison, a été annoncé à l’ancien joueur de 60 ans en février dernier. Depuis, il a déjà suivi six cycles de chimiothérapie. Profitant d’une pause dans son traitement, l’ancien attaquant des Langnau Tigers, de Zoug et de Lugano s’est rendu en Suisse cet été pour rendre visite à un immense fan âgé de 103 ans. C’est à cette occasion que sa maladie a été rendue publique.

«Une telle maladie remet beaucoup de choses en perspective»

Certains de ses anciens compagnons de route, comme le directeur sportif des Tigers Pascal Müller, étaient déjà au courant du terrible coup dur qui a frappé Todd Elik.

«Nous étions régulièrement en contact, je voyais Todd aux matches lorsqu’il était ici», raconte l’ancien défenseur, qui a été son coéquipier à Langnau en 1999/2000 et à Zoug en 2000/01.

Voir le Canadien dans cet état est bouleversant, tant pour Pascal Müller que pour l’entraîneur adjoint de Langnau, Steve Hirschi, qui a lui aussi joué aux côtés de Todd Elik chez les Tigers. Les yeux de l’ancien défenseur et international suisse s’embuent. «Une telle maladie relègue le sport au second plan. Elle remet beaucoup de choses en perspective. J’ai vu quelqu’un de mon entourage perdre son combat contre le cancer. C’est triste.»

Pascak Müller est lui aussi très ému. «Cela touche forcément lorsqu’une personne, qu’elle soit sportive ou non, est frappée par cette maladie. Au hockey, Todd se battait pour les matches et pour la victoire. Aujourd’hui, il se bat pour sa vie. Et il ne veut pas perdre ce combat», dit-il pensivement.

La saison dernière encore, Pascal Müller avait croisé Todd Elik lors d’un match, avant que le diagnostic ne tombe. «Nous lui souhaitons tous beaucoup de force. Maintenant, il doit ressortir sa crosse.»

Pascal Müller dit cela avec un sourire, en se souvenant de la manière dont ce provocateur aimait parfois frapper le plexiglas derrière le banc avec sa crosse.

Les supporters des Tigers ont eux aussi soutenu leur ancienne star lors du match à domicile de mardi contre Lausanne, avec une banderole en hommage à son combat contre le cancer: «Keep fighting, Todd.»

Le Canadien l’a vue. Il suit toujours attentivement l’actualité du hockey suisse. Dans son message vidéo, il s’adresse donc aux supporters avec des mots particulièrement émouvants. Il est confronté à une maladie qu’il pensait ne jamais contracter, explique-t-il, «mais j’ai l’intention de la vaincre».

La légende des Tigers remercie les supporters pour leur soutien: «Vous êtes de loin les meilleurs supporters de la ligue.»