Lausanne se fait gifler devant ses supporters

Lausanne n'a pas réussi à enchaîner après sa victoire dans le derby. Pire, la soirée a tourné au cauchemar face à une très solide équipe de Langnau (3-9). Les Seelandais ont fait preuve de caractère face à Ambri en reversant le match mais finissent par s'incliner aux tirs aux buts (4-3).

ATS Agence télégraphique suisse et Matthieu von Burg

Lausanne - Langnau (3-9)

3:48 Lausanne - Langnau: Langnau se fait plaisir face à des Lausannois méconnaissables

Lausanne a vécu un cauchemar contre Langnau mardi en National League. Devant leur public, les Vaudois ont été humiliés 9-3. Fribourg et Genève ont tous deux gagné.

Le premier but des Emmentalois, un puck dévié par Nathan Vouardoux dans son propre but (6e), annonçait la couleur: la soirée serait très compliquée pour Lausanne. Moins de deux minutes plus tard, Nando Eggenberger doublait la mise, avant le 3-0 signé Andre Petersson.

Kevin Pasche, qui restait sur un blanchissage dans le derby contre Fribourg, était alors remplacé par Ewan Huet. Mais rien n'a changé: les Lausannois ont pris des pénalités et ont encaissé trois autres buts, tous en infériorité numérique, en un peu plus de trois minutes.

6-0 après 16 minutes de jeu: ce n'était arrivé que deux fois au plus haut niveau helvétique. Et on n'avait plus vu cela depuis... 1989! Alors tant qu'à faire... Pasche est revenu dans son but pour le deuxième tiers!

Si Stefan Rüegsegger, Jason Fuchs et Yannick Zehnder ont sauvé l'honneur, les Tigers ont encore marqué trois fois pour saler l'addition. A noter que Huet était revenu une deuxième fois devant le but pour jouer le dernier tiers.

Ambri - Bienne (4-3 tab)

4:54 Ambri - Bienne: Les Seelandais s'inclinent valeureusement face aux Léventins après tirs au but

Bienne avait lui aussi cru renverser sa rencontre à Ambri, mais s'est finalement incliné aux tirs au but (4-3 tab). Menés 2-1 à l'entame du troisième tiers, les Seelandais ont renversé la situation grâce à des buts de Dominic Zwerger (44e) et Yanick Sablatnig (45e) en moins d'une minute. Mais Roby Järventie a égalisé (53e) pour les Tessinois, qui conservent leur deuxième place.

Berne - Zurich (1-4)

4:06 Berne - Zurich: Les Lions confirment leur forme et dominent les Ours

Zurich s'est encore montré trop fort à Berne (4-1). Les Lions confortent leur première place et comptent maintenant 13 points d'avance sur leur dauphin Ambri.

Zoug - Lugano (7-2)

2:56 Zoug - Lugano: Les Zougois ne font qu'une bouchée des Tessinois

Zoug a infligé une lourde troisième défaite de rang à Lugano (7-2).