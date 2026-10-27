Lausanne se fait gifler devant ses supporters

Lausanne - Langnau (3-9)
Lausanne a vécu un cauchemar contre Langnau mardi en National League. Devant leur public, les Vaudois ont été humiliés 9-3. Fribourg et Genève ont tous deux gagné.
Le premier but des Emmentalois, un puck dévié par Nathan Vouardoux dans son propre but (6e), annonçait la couleur: la soirée serait très compliquée pour Lausanne. Moins de deux minutes plus tard, Nando Eggenberger doublait la mise, avant le 3-0 signé Andre Petersson.
Kevin Pasche, qui restait sur un blanchissage dans le derby contre Fribourg, était alors remplacé par Ewan Huet. Mais rien n'a changé: les Lausannois ont pris des pénalités et ont encaissé trois autres buts, tous en infériorité numérique, en un peu plus de trois minutes.
6-0 après 16 minutes de jeu: ce n'était arrivé que deux fois au plus haut niveau helvétique. Et on n'avait plus vu cela depuis... 1989! Alors tant qu'à faire... Pasche est revenu dans son but pour le deuxième tiers!
Si Stefan Rüegsegger, Jason Fuchs et Yannick Zehnder ont sauvé l'honneur, les Tigers ont encore marqué trois fois pour saler l'addition. A noter que Huet était revenu une deuxième fois devant le but pour jouer le dernier tiers.
Ambri - Bienne (4-3 tab)
Bienne avait lui aussi cru renverser sa rencontre à Ambri, mais s'est finalement incliné aux tirs au but (4-3 tab). Menés 2-1 à l'entame du troisième tiers, les Seelandais ont renversé la situation grâce à des buts de Dominic Zwerger (44e) et Yanick Sablatnig (45e) en moins d'une minute. Mais Roby Järventie a égalisé (53e) pour les Tessinois, qui conservent leur deuxième place.
Berne - Zurich (1-4)
Zurich s'est encore montré trop fort à Berne (4-1). Les Lions confortent leur première place et comptent maintenant 13 points d'avance sur leur dauphin Ambri.
Zoug - Lugano (7-2)
Zoug a infligé une lourde troisième défaite de rang à Lugano (7-2).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Bienne
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18