Langnau s'impose à Ambri avec la manière

Ambri - Langnau (1-5)
(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)
Langnau est allé s'imposer à Ambri jeudi soir dans un match isolé de National League. En Léventine, les Emmentalois l'ont emporté 5-1.
Cela fait neuf défaites d'affilée pour les Tessinois face aux Bernois. Deux ans et demi que les Biancoblu n'ont plus dompté les Tigres. Des Tigers qui remontent à la 3e place du classement avec 12 points, juste derrière Genève. Fait amusant, il y a huit points entre le leader Zurich et son dauphin du GSHC et huit points entre les Aigles et Lugano, dernier. Le championnat est décidément très serré.
Lorsque Riikola a trouvé la faille en power-play à la 21e, les hommes de Thierry Paterlini menaient 3-0. Andre Petersson s'est signalé avec un but dans la cage vide et trois assists.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
8
1
13
3
SCL Tigers
8
1
12
4
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
5
HC Ajoie
7
2
11
6
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
7
EV Zoug
5
9
10
8
HC Davos
7
-1
10
9
Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
Lausanne HC
7
-6
8
11
SC Berne
5
0
7
12
EHC Bienne
6
1
7
13
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
5
-2
5