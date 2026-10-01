Langnau continue sa série folle contre Ambri

Incroyable! Les Langnau Tigers l'ont emporté pour la neuvième fois consécutive face à Ambri-Piotta. Le classement de National League est très particulier, avec des écarts étonnants.

ATS Agence télégraphique suisse

Langnau est allé s'imposer à Ambri jeudi soir dans un match isolé de National League. En Léventine, les Emmentalois l'ont emporté 5-1.

Cela fait désormais... neuf défaites d'affilée pour les Tessinois face aux Bernois! Deux ans et demi que les Biancoblu n'ont plus dompté les Tigres. Des Tigers qui remontent à la 3e place du classement avec 12 points, juste derrière Genève.

Un classement très étonnant

Fait particulier, il y a huit points entre le leader Zurich et son dauphin du GSHC et huit points entre les Aigles et Lugano, dernier. Le championnat est décidément très serré.

Lorsque Juuso Riikola a trouvé la faille en power-play à la 21e, les hommes de Thierry Paterlini menaient 3-0. Andre Petersson s'est signalé avec un but dans la cage vide et trois assists.