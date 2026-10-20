Après son coup de poing sur Gaëtan Haas, déjà à genoux, Daniel Carr écope de cinq matches de suspension. Une sanction qui marque un changement de ton dans la lutte contre la violence sur la glace.

Stephan Roth

Les bagarres font partie du hockey sur glace et contribuent au spectacle, tant que les protagonistes respectent certaines limites. Cela implique notamment de ne pas continuer à frapper un adversaire déjà à terre et incapable de se défendre.

Daniel Carr a enfreint cette règle implicite vendredi dernier. L’attaquant du HC Ajoie a asséné un nouveau coup de poing en plein visage à Gaëtan Haas, capitaine du HC Bienne, alors que celui-ci était déjà à genoux et ne participait plus à la bagarre.

Pour cette altercation et ce coup de poing porté à un adversaire qui ne pouvait plus se défendre, Daniel Carr a écopé de deux pénalités de match. Le juge unique l’a ensuite suspendu à titre préventif pour une rencontre, dès le lendemain, et a ouvert une procédure à son encontre. Le verdict est désormais tombé: le Canadien est suspendu pour cinq matches, dont un déjà purgé.

Il n’y a rien à redire au fait de vouloir envoyer un signal clair contre une telle violence. La sanction prend toutefois une dimension particulière, puisque Gaëtan Haas a subi une commotion cérébrale et reste indisponible jusqu’à nouvel ordre, comme l’a annoncé le HC Bienne pendant la procédure.

Aucune procédure contre Tim Bozon en 2024

Sanctionner sévèrement un joueur qui s’en prend à un adversaire déjà à terre n’a pas toujours été la norme. On se souvient de l’incident impliquant l’ancien attaquant de Lausanne Tim Bozon lors des play-off 2024 à Davos. Le Français titulaire d’une licence suisse avait alors frappé à deux reprises le défenseur finlandais Kristian Näkyvä, déjà blessé sur la glace après s’être tordu le genou.

Tim Bozon avait simplement écopé d’une suspension automatique. Aucune procédure n’avait été ouverte. La ligue semble avoir tiré les leçons de cette décision controversée. Le juge unique a fait de Daniel Carr un exemple. Désormais, la limite à ne pas franchir lors d’une bagarre est clairement établie. Reste à voir si cette ligne sera également appliquée lorsque les esprits s’échaufferont à nouveau en play-off.