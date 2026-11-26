Indésirable depuis deux saisons du côté de Fribourg-Gottéron, Killian Mottet va faire son retour à la BCF Arena. Le joueur prêté par Sierre va épauler les Dragons, décimés, pour le match face à Zoug.

Matthias Davet Journaliste Sport

C'est un retour que peu de monde pensait possible. Persona non grata depuis l'été 2025 et pourtant sous contrat avec Fribourg jusqu'à la fin de la saison, Killian Mottet va porter le maillot de Gottéron ce jeudi soir face à Zoug. Prêté à Sierre pour l'exercice 2026-27, le Fribourgeois va revenir dans son club de toujours pour épauler des Dragons décimés par les blessures.

L'histoire pourrait être très belle pour le No 71 qui n'a jamais pu faire ses adieux au public de la BCF Arena. À l'été 2025, les dirigeants lui ont fait comprendre qu'il n'aurait plus de place dans l'alignement, raison pour laquelle il a été prêté à Ajoie. Rebelote cette année, sauf que le Fribourgeois a dû s'exiler à Sierre en Swiss League. Avec les Valaisans, il a inscrit 19 points (8 buts et 11 assists) en autant de matches.

De 2009 à 2025, l'attaquant de 35 ans a disputé 758 rencontres avec Fribourg-Gottéron. Ce jeudi, face à Zoug, il aura droit à un 759e. Et à un vrai adieu auprès de son public.