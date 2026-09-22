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Huit à douze semaines out
Gros coup dur pour Ajoie: Jeremi Gerber absent longue durée

A peine arrivé à Ajoie, Jeremi Gerber doit faire une pause. Le champion de Suisse sera absent de la glace pour les huit à douze prochaines semaines.
Publié: 18:47 heures
L'attaquant de 26 ans doit se soigner.
Photo: (Laurent Daspres / Freshfocus)
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Les Vouivres seront malheureusement privées d'un gros renfort dans les rencontres de National League à venir. Le club jurassien a en effet communiqué ce mardi l'absence de Jeremi Gerber pour les huit à douze prochaines semaines. Un vrai coup dur pour le HCA après son début de saison réussi. Le champion de Suisse de 26 ans, tout juste sacré avec Gotttéron, a rejoint le Jura cet été.

Antoine Keller dans les buts face à Zurich

Le HC Ajoie défie Zurich ce mardi. Coup d'envoi à 19h45 à Voyeboeuf. Si Jeremi Gerber est absent, tout comme Tim Horak (blessé pour encore une semaine), Tim Wolf (surnuméraire), ainsi que Stefano Bottini et Thibault Martin (tous deux en Swiss League), ce n'est bien sûr pas le cas des cadors finlandais. Trois d'entre eux formeront la première ligne d'attaque: Julius Nättinen, Kristian Tanus et Jerry Turkulainen. La première ligne de défense sera composée de Jesse Zraggen et d'Anttoni Honka. Le gardien titulaire sera Antoine Keller, secondé par Noah Patenaude.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0:0
4
6
10
2
EV Zoug
EV Zoug
1:0
3
10
9
3
SC Berne
SC Berne
1:0
3
2
6
4
HC Ajoie
HC Ajoie
0:0
4
1
6
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0:0
4
1
6
6
EHC Kloten
EHC Kloten
0:1
4
2
6
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1:0
4
0
6
8
EHC Bienne
EHC Bienne
0:0
3
1
5
9
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0:0
4
-3
5
10
Lausanne HC
Lausanne HC
0:0
4
-4
4
11
HC Lugano
HC Lugano
0:1
3
-1
3
12
HC Davos
HC Davos
0:1
4
-5
3
13
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
4
-3
3
14
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0:0
4
-7
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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