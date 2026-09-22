Gros coup dur pour Ajoie: Jeremi Gerber absent longue durée

A peine arrivé à Ajoie, Jeremi Gerber doit faire une pause. Le champion de Suisse sera absent de la glace pour les huit à douze prochaines semaines.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les Vouivres seront malheureusement privées d'un gros renfort dans les rencontres de National League à venir. Le club jurassien a en effet communiqué ce mardi l'absence de Jeremi Gerber pour les huit à douze prochaines semaines. Un vrai coup dur pour le HCA après son début de saison réussi. Le champion de Suisse de 26 ans, tout juste sacré avec Gotttéron, a rejoint le Jura cet été.

Antoine Keller dans les buts face à Zurich

Le HC Ajoie défie Zurich ce mardi. Coup d'envoi à 19h45 à Voyeboeuf. Si Jeremi Gerber est absent, tout comme Tim Horak (blessé pour encore une semaine), Tim Wolf (surnuméraire), ainsi que Stefano Bottini et Thibault Martin (tous deux en Swiss League), ce n'est bien sûr pas le cas des cadors finlandais. Trois d'entre eux formeront la première ligne d'attaque: Julius Nättinen, Kristian Tanus et Jerry Turkulainen. La première ligne de défense sera composée de Jesse Zraggen et d'Anttoni Honka. Le gardien titulaire sera Antoine Keller, secondé par Noah Patenaude.