Gaétan Cuhat, fan reporter du Lausanne HC

Matthias Davet Journaliste Sport

La première fois que Gaétan Cuhat a vu un match du Lausanne HC, il n'avait que… deux mois. «Je ne m'en souviens évidemment pas, mais mes parents m'ont expliqué qu'ils m'avaient amené aux Hockeyades à la Vallée de Joux, en août 2007», se marre-t-il. Son premier moment marquant avec les Lions date de quelques années plus tard, lors d'une défaite 2-1 face à Ambri dans l'ancienne patinoire de Malley. «Ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais raté les deux buts adverses parce que j'étais allé aux toilettes!» Décidément, les premiers souvenirs sont à chaque fois tronqués.

En revanche, depuis, Gaétan a pu se rattraper. Abonné depuis la saison 2023-24, le jeune homme de 19 ans a été désigné comme le fan-reporter de Blick pour cet exercice. Avec le LHC, il a vécu les années creuses, mais également les deux finales face à Zurich. «J'ai énormément de bons souvenirs, comme le 11-0 face à Genève ou la première finale, se remémore-t-il. Mais si je devais en choisir un seul, ce serait ce but libérateur de Jason Fuchs, lors de la demi-finale face à Gottéron en 2024. Ce goal tombé à 0h39 avait offert une ambiance incroyable.»

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Bien sûr, l'acte VII de la finale face aux Lions de la Limmat, quelques jours plus tard, lui reste encore aujourd'hui en travers de la gorge. «C’était forcément une grosse déception après le magnifique parcours réalisé par l’équipe et l’espoir de pouvoir enfin décrocher le titre», admet-il.

Des moments en famille et entre amis

Cela n'empêche pas notre fan-reporter d'assister à tous les matches à la Vaudoise aréna – «en place debout, et toujours à mon emplacement habituel». «C'est devenu une vraie habitude avec ma famille et mes amis, apprécie Gaétan. On passe toujours de très bons moments, et c'est aussi ça qui rend cette passion encore plus belle.»

Une passion qui l'emmène même parfois à l'extérieur. «J'essaie de faire le plus de déplacements possibles, mais ça dépend beaucoup du budget et du temps à disposition, détaille-t-il. C'est une autre manière de vivre sa passion et de soutenir l'équipe.»

Les chouchous Guillaume Maillard et Axel Simic

Un effectif dans lequel il a forcément des préférés. À l'époque, il appréciait beaucoup Guillaume Maillard. «Il était proche du public, assez discret, mais mouillait toujours le maillot pour Lausanne, se souvient le jeune homme. Je préfère largement un joueur qui se donne à fond à chaque match et qui se bat pour le club, même s’il n’est pas forcément celui qui marque le plus de points, plutôt qu’un joueur qui réalise de grosses statistiques, mais qui joue davantage pour lui-même.»

Dans l'équipe de la saison 2026/27, c'est un joueur qui a fait son retour au bercail sur lequel Gaétan porte une affection particulière: le Gruérien Axel Simic. «Je l'ai toujours apprécié, même lorsqu'il était à Kloten, explique-t-il. Mais depuis son retour à Lausanne, je me rends encore plus compte de tout ce qu’il apporte à l’équipe. Il est capable de jouer sur différentes lignes, d’être utile dans plusieurs situations et d’apporter régulièrement des points. Pour moi, c’est un joueur très complet, qui se donne pour l’équipe et que j’apprécie beaucoup.»

Gaétan Cuhat espère que, avec Axel Simic et les autres Lions, il pourra revivre une troisième finale en l'espace de quatre ans. «Les blessures nous limitent en ce moment, mais l'idéal serait de terminer dans les six premiers. Et puis, avec le retour de tout le monde, pourquoi ne pas rêver d'aller décrocher une nouvelle finale?» Réponse au mois de mars.