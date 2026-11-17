Fribourg-Gottéron perd deux nouveaux joueurs sur blessure. Marcus Sörensen sera absent quatre à six semaines, tandis que Jacob De la Rose ne reviendra pas avant le 5 décembre. Un coup dur pour les Dragons.

ATS Agence télégraphique suisse

Nouveaux coups durs pour Fribourg. Les attaquants suédois Marcus Sörensen et Jacob De la Rose rejoignent l'infirmerie. Touchés contre Kloten, les deux Scandinaves prennent place dans l'importante infirmerie des Dragons. On y retrouve déjà Glauser, Nemeth, Streule, Marchon, Walser et Nicolet.

Quatre à six semaines

Marcus Sörensen, top scorer, manquera quatre à six semaines de compétition, selon le directeur sportif Gerd Zenhäusern dans les colonnes de La Liberté. Toujours dans le même média, on apprend que Jacob De la Rose ne reviendra pas lui avant le 5 décembre.

Fribourg va disputer cinq matches en sept jours (Rapperswil, Ajoie, Zurich, Zoug et Lugano) dès vendredi.