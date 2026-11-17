ATS Agence télégraphique suisse
Nouveaux coups durs pour Fribourg. Les attaquants suédois Marcus Sörensen et Jacob De la Rose rejoignent l'infirmerie. Touchés contre Kloten, les deux Scandinaves prennent place dans l'importante infirmerie des Dragons. On y retrouve déjà Glauser, Nemeth, Streule, Marchon, Walser et Nicolet.
Quatre à six semaines
Marcus Sörensen, top scorer, manquera quatre à six semaines de compétition, selon le directeur sportif Gerd Zenhäusern dans les colonnes de La Liberté. Toujours dans le même média, on apprend que Jacob De la Rose ne reviendra pas lui avant le 5 décembre.
Fribourg va disputer cinq matches en sept jours (Rapperswil, Ajoie, Zurich, Zoug et Lugano) dès vendredi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zoug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation