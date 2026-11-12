Fribourg-Gottéron recrute un joueur du Lausanne HC

Matthias Davet Journaliste Sport

Fribourg a réagi. Avant la pause de l'équipe nationale, les Zurich Lions avaient annoncé que Simon Seiler jouerait pour eux dès la saison prochaine, obligeant Gottéron à se trouver un nouveau défenseur.

Ce jeudi, les Dragons ont trouvé leur bonheur. Dans un communiqué, ils ont annoncé avoir engagé l'arrière du Lausanne HC Cédric Fiedler. Le joueur de 25 ans a signé un contrat dès la saison prochaine et jusqu'en 2030 avec le club de la BCF Arena.

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Après avoir fait sa formation dans le mouvement juniors de Zoug, Cédric Fiedler est parti tenter sa chance en Amérique du Nord. Après quatre saisons à l'université de Western Michigan, il était revenu en Suisse, à la Vaudoise aréna. En trois saisons à Lausanne, il a inscrit huit points.

«Cédric Fiedler est un défenseur grand, solide et fiable, qui a franchi un palier ces dernières saisons en National League, détaille Gerd Zenhäusern dans le communiqué. Son parcours en Amérique du Nord lui a apporté une vraie maturité. Il correspond au profil que nous recherchons pour renforcer notre défense sur la durée.»