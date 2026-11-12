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Contrat jusqu'en 2030
Fribourg-Gottéron recrute un joueur du Lausanne HC

Fribourg-Gottéron prépare déjà sa saison 2027/28. Les Dragons ont annoncé avoir mis sous contrat Cédric Fiedler, défenseur du Lausanne HC.
Publié: il y a 3 minutes
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Cédric Fiedler (à droite) jouera à Gottéron dès la saison prochaine.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Sport

Fribourg a réagi. Avant la pause de l'équipe nationale, les Zurich Lions avaient annoncé que Simon Seiler jouerait pour eux dès la saison prochaine, obligeant Gottéron à se trouver un nouveau défenseur.

Ce jeudi, les Dragons ont trouvé leur bonheur. Dans un communiqué, ils ont annoncé avoir engagé l'arrière du Lausanne HC Cédric Fiedler. Le joueur de 25 ans a signé un contrat dès la saison prochaine et jusqu'en 2030 avec le club de la BCF Arena.

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Après avoir fait sa formation dans le mouvement juniors de Zoug, Cédric Fiedler est parti tenter sa chance en Amérique du Nord. Après quatre saisons à l'université de Western Michigan, il était revenu en Suisse, à la Vaudoise aréna. En trois saisons à Lausanne, il a inscrit huit points.

«Cédric Fiedler est un défenseur grand, solide et fiable, qui a franchi un palier ces dernières saisons en National League, détaille Gerd Zenhäusern dans le communiqué. Son parcours en Amérique du Nord lui a apporté une vraie maturité. Il correspond au profil que nous recherchons pour renforcer notre défense sur la durée.»

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Berne
SC Berne
18
0
31
5
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zoug
EV Zoug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Bienne
EHC Bienne
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
19
-7
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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