Le HC Ajoie a officialisé l’arrivée de deux renforts à licence suisse pour les deux prochaines saisons: Deniss Smirnovs et Jeremi Gerber.
International letton confirmé, Deniss Smirnovs sort d’un excellent championnat du monde, conclu avec 9 points en 8 matchs. Aligné au centre du premier bloc, il a terminé troisième meilleur pointeur de son équipe nationale. Il a ainsi confirmé son talent et les options qu’il offre au coach Ville Peltonen au sein du groupe ajoulot. Âgé de 27 ans, ce centre au bénéfice d’une licence suisse peut également évoluer à l’aile et apporte une solide expérience au secteur offensif du HC Ajoie.
Un champion en titre
Jeremi Gerber, champion suisse en titre avec Fribourg-Gottéron, rejoint également le club jurassien pour renforcer l’attaque. Âgé de 26 ans, le Bernois dispose déjà d’une expérience importante en National League.
Travailleur et combatif, Jeremi Gerber est capable de faire la différence dans les moments importants d’un match, comme il l’a montré lors des derniers playoffs, où il a largement contribué au succès de Fribourg-Gottéron.
«Ils correspondent aux nouvelles ambitions du club»
Le directeur sportif du HC Ajoie, Julien Vauclair, s’est exprimé sur ces transferts: «Ces deux arrivées s'inscrivent dans la volonté du HC Ajoie de poursuivre la construction d'une équipe compétitive, capable de franchir un nouveau palier au cours des prochaines saisons. Les profils complémentaires de Deniss Smirnovs et Jeremi Gerber correspondent pleinement aux nouvelles ambitions du club.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42