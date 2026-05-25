Les dirigeants du HC Ajoie ont annoncé la couleur: ils veulent à tout prix voir le projet décoller. En vue de la saison prochaine, la venue de Ville Peltonen comme entraîneur principal est une étape importante. Encore faut-il lui donner les moyens d'être ambitieux.
Pour l'heure, le HC Ajoie est léger en défense avec le départ à la retraite de Jannik Fischer et la non-reconduction du contrat de Thomas Thiry ainsi que le départ d'Arno Nussbaumer à Langnau. En plus du Canado-Suisse Matthew Kellenberger (Kloten) et du jeune Thibault Martin (Lausanne), les Jurassiens annoncent une autre signature: celle de Jesse Zgraggen (33 ans).
Ce n'est pas un inconnu du côté de Porrentruy, puisqu'il y avait déjà disputé 25 matches lors de la saison 2023/2024 alors qu'il avait été mis dans la bordure à Berne. Après ce passage en Ajoie, il avait signé un contrat de deux ans avec Ambri-Piotta.
Durant sa carrière, Jesse Zgraggen a disputé au total 597 matches de National League et remporté un titre avec Zoug lors de la saison 2020/2021. Il amènera donc une solide expérience dans le vestiaire du HCA. «Jesse Zgraggen connaît notre culture, notre vestiaire et nos exigences, a justifié Julien Vauclair, directeur sportif du club de la Raiffeisen Arena. Son retour est un choix fort qui reflète notre ambition.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42