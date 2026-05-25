Le HC Ajoie continue de se renforcer en vue du prochain championnat. Les Jurassiens ont mis sous contrat pour deux ans le défenseur Jesse Zgraggen (33 ans), qui vient de passer deux ans à Ambri.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les dirigeants du HC Ajoie ont annoncé la couleur: ils veulent à tout prix voir le projet décoller. En vue de la saison prochaine, la venue de Ville Peltonen comme entraîneur principal est une étape importante. Encore faut-il lui donner les moyens d'être ambitieux.

Pour l'heure, le HC Ajoie est léger en défense avec le départ à la retraite de Jannik Fischer et la non-reconduction du contrat de Thomas Thiry ainsi que le départ d'Arno Nussbaumer à Langnau. En plus du Canado-Suisse Matthew Kellenberger (Kloten) et du jeune Thibault Martin (Lausanne), les Jurassiens annoncent une autre signature: celle de Jesse Zgraggen (33 ans).

Ce n'est pas un inconnu du côté de Porrentruy, puisqu'il y avait déjà disputé 25 matches lors de la saison 2023/2024 alors qu'il avait été mis dans la bordure à Berne. Après ce passage en Ajoie, il avait signé un contrat de deux ans avec Ambri-Piotta.

Durant sa carrière, Jesse Zgraggen a disputé au total 597 matches de National League et remporté un titre avec Zoug lors de la saison 2020/2021. Il amènera donc une solide expérience dans le vestiaire du HCA. «Jesse Zgraggen connaît notre culture, notre vestiaire et nos exigences, a justifié Julien Vauclair, directeur sportif du club de la Raiffeisen Arena. Son retour est un choix fort qui reflète notre ambition.»