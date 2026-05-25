DE
FR

En fin de contrat à Ambri
Le HC Ajoie se renforce en défense avec Jesse Zgraggen

Le HC Ajoie continue de se renforcer en vue du prochain championnat. Les Jurassiens ont mis sous contrat pour deux ans le défenseur Jesse Zgraggen (33 ans), qui vient de passer deux ans à Ambri.
Publié: 14:03 heures
|
Dernière mise à jour: 14:04 heures
1/2
Jesse Zgraggen vient de jouer deux ans à Ambri.
Photo: Pius Koller
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Les dirigeants du HC Ajoie ont annoncé la couleur: ils veulent à tout prix voir le projet décoller. En vue de la saison prochaine, la venue de Ville Peltonen comme entraîneur principal est une étape importante. Encore faut-il lui donner les moyens d'être ambitieux. 

Pour l'heure, le HC Ajoie est léger en défense avec le départ à la retraite de Jannik Fischer et la non-reconduction du contrat de Thomas Thiry ainsi que le départ d'Arno Nussbaumer à Langnau. En plus du Canado-Suisse Matthew Kellenberger (Kloten) et du jeune Thibault Martin (Lausanne), les Jurassiens annoncent une autre signature: celle de Jesse Zgraggen (33 ans).

Ce n'est pas un inconnu du côté de Porrentruy, puisqu'il y avait déjà disputé 25 matches lors de la saison 2023/2024 alors qu'il avait été mis dans la bordure à Berne. Après ce passage en Ajoie, il avait signé un contrat de deux ans avec Ambri-Piotta.

Durant sa carrière, Jesse Zgraggen a disputé au total 597 matches de National League et remporté un titre avec Zoug lors de la saison 2020/2021. Il amènera donc une solide expérience dans le vestiaire du HCA. «Jesse Zgraggen connaît notre culture, notre vestiaire et nos exigences, a justifié Julien Vauclair, directeur sportif du club de la Raiffeisen Arena. Son retour est un choix fort qui reflète notre ambition.»

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
HC Ajoie
HC Ajoie
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      HC Ajoie
      HC Ajoie