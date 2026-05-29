Linus Hulström quitte déjà le HC Bienne

Linus Hulström quitte le HC Bienne après une seule saison. Le contrat du défenseur suédois, valable jusqu'en 2027, a été résilié d'un commun accord.

Blick Sport

L'histoire entre le HC Bienne et le défenseur suédois Linus Hultström (33 ans) n'aura duré qu'une saison. Le club seelandais a annoncé mercredi avoir «convenu d'un commun accord de résilier prématurément le contrat qui courait initialement jusqu'en 2027». Tout en ne souhaitant pas détailler les raisons de la résiliation.

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La saison dernière, Linus Hultström avait inscrit 21 points en 47 matches de saison régulière. «Le HC Bienne remercie chaleureusement Linus pour son dévouement, son professionnalisme et son engagement tout au long de son séjour à Bienne», peut-on encore lire dans le communiqué biennois.