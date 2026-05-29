Linus Hulström quitte déjà le HC Bienne

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L'histoire entre le HC Bienne et le défenseur suédois Linus Hultström (33 ans) n'aura duré qu'une saison. Le club seelandais a annoncé mercredi avoir «convenu d'un commun accord de résilier prématurément le contrat qui courait initialement jusqu'en 2027». Tout en ne souhaitant pas détailler les raisons de la résiliation.
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La saison dernière, Linus Hultström avait inscrit 21 points en 47 matches de saison régulière. «Le HC Bienne remercie chaleureusement Linus pour son dévouement, son professionnalisme et son engagement tout au long de son séjour à Bienne», peut-on encore lire dans le communiqué biennois.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation