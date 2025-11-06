Après avoir perdu coup sur coup deux défenseurs, Genève-Servette doit trouver des solutions pour le futur. Marc Gautschi, directeur sportif, n'est forcément pas satisfait de la situation, mais a des solutions de repli.

Marc Gautschi revient sur le futur de Genève-Servette. Photo: SALVATORE DI NOLFI

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi, Genève-Servette a perdu Eric Schneller, un jeune défenseur très prometteur, et Tim Berni, un arrière international. Deux départs qui ont été quelque peu atténués par la prolongation de trois ans paraphée par Giancarlo Chanton. Mais cette bonne nouvelle ne change rien au fait que Genève-Servette a perdu deux défenseurs importants, même si Berni n'a actuellement de loin pas la production qui devrait être attendue d'un tel joueur.

«Nous n'avons pas pu faire d'offre à Eric Schneller, nous confie Marc Gautschi, directeur sportif des Aigles. C'est surtout cela qui me laisse le goût le plus amer dans cette situation. Lorsqu'il est revenu en Suisse, nous avions été les seuls à vraiment croire en lui et à lui proposer un plan concret.» Le jeune joueur de 20 ans s'est engagé avec Zoug, un club avec lequel il a flirté durant plusieurs semaines. Avant la saison, l'espoir était considéré comme l'un des joueurs les plus convoités du championnat. Et ce n'est pas un hasard si le club de Suisse centrale a jeté son dévolu sur lui au moment où Raphael Diaz est sur le point de prendre sa retraite. Là-bas, le futur de Dominik Schlumpf est également incertain. De quoi lui promettre un rôle en vue.

«C'était la condition pour l'engager»

Concernant Tim Berni, la situation est différente. L'arrière zurichois avait paraphé une entente de quatre ans avec Genève-Servette en 2023. Il quittera donc les Vernets au terme du présent championnat, soit un an avant la fin de son bail. Pourquoi? «Dans son contrat, il y avait une clause pour qu'il puisse s'en aller au terme de chaque saison», poursuit Marc Gautschi. N'est-ce pas étrange de faire figurer cela dans un contrat? L'homme de bureau se défend: «Au moment où nous avons pu le faire signer, c'était une condition. Si nous ne l'acceptions pas, il ne serait tout simplement pas venu. C'était un risque à prendre.»

Toujours est-il que cela fait deux arrières majeurs à remplacer. Comment va-t-il s'y prendre? «Tu dois toujours avoir des plans, poursuit Marc Gautschi. Avant la saison, c'était une possibilité que Tim, Eric et même Giancarlo nous quittent. Nous sommes déjà très heureux de permettre à l'un des trois de poursuivre son développement chez nous. Concernant la suite, j'ai actuellement des dossiers sur mon bureau. Le marché est concurrentiel, surtout au niveau des défenseurs. Mais des opportunités existent.» Logiquement, il n'en dira pas plus pour le moment.

Quelles sont les options?

Un petit tour sur la liste des joueurs en fin de contrat prouve qu'il va falloir se montrer sacrément créatif pour remplacer ces deux départs dans un marché très sec. Parmi les joueurs de moins de 30 ans disponibles, rares sont les noms à sortir du lot. Yonas Berthoud (Ajoie) est le meilleur compteur helvétique parmi les arrières. Problème? Son contrat comporte une option pour une année supplémentaire. Et les autres? Difficile de s'enthousiasmer à la lecture des noms de Miro Zryd, Dominik Schlumpf ou Isacco Dotti. «C'est le rôle d'un directeur sportif de trouver les joueurs qui vont devenir des internationaux, précise le dirigeant. Engager un Top 6 de l'équipe de Suisse, actuellement, n'est pas possible. Il faut donc chercher ailleurs.»

Eric Schneller était arrivé en provenance du championnat de Suède des moins de 20 ans. Un tel profil existe-t-il? Actuellement, le Tessinois Elia Pedrotti (18 ans) fait bonne impression du côté de Malmö. «Nous avons prouvé qu'avec un bon coaching staff, il était possible de faire progresser de jeunes joueurs et d'en faire de bons défenseurs, poursuit l'ancien arrière. C'est pour cela que je ne suis pas plus inquiet que cela.» Pour l'heure, il n'envisage pas de jouer avec trois arrières importés. «J'aime bien notre défense cette année sur le papier et pourtant on a la pire de la ligue... Des fois, ce n'est pas qu'une question de noms.»

«Nous avons tenu nos promesses»

Marc Gautschi est également conscient que la signature de Sam Hallam, sélectionneur suédois, pour entraîner son équipe la saison prochaine est un plus. «C'est toujours plus facile de convaincre un joueur de signer lorsque tu peux lui dire qui sera son entraîneur, précise-t-il. On voit que cela aide Fribourg avec Roger Rönnberg ou Davos avec Josh Holden. Mais au final, c'est aussi le paquet complet qui doit plaire au joueur. Infrastructures, finances, ville etc. Actuellement, c'est vrai qu'il est difficile de faire venir des internationaux suisses. Mais dans la Ligue, ces joueurs ne bougent finalement que rarement.» Par le passé, Marc Gautschi n'a jamais été frileux au moment d'effectuer des transferts. Une option qui pourrait également exister aujourd'hui.

Au rayon des arguments pour mettre le stylo à la main d'un joueur, Marc Gautschi peut également présenter le parcours de Giancarlo Chanton, engagé cette semaine en équipe de Suisse. «Lorsqu'il est arrivé il y a cinq ans à Genève, c'était encore un junior, précise-t-il. Maintenant, il doit avoir comme objectif de jouer un championnat du monde. À 22 ans, il a encore un énorme potentiel et nous avons toujours tenu nos promesses avec lui. Pour un jeune alémanique, Genève c'est peut-être loin de la maison, mais c'est un bon endroit pour progresser.» À voir qui sera le prochain à suivre la voie de Chanton.