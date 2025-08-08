À un mois de la reprise, les joueurs majeurs sous contrat avec leurs équipes sont déjà courtisés pour la saison 2026/2027. Quels sont les gros poissons courtisés par les clubs de National League? Tour d'horizon.

Sandro Schmid (à g.) et Tyler Moy sont en fin de contrat. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

La signature de Dario Rohrbach à Berne a-t-elle ouvert les vannes? Toujours est-il que l'attaquant des Langnau Tigers s'est engagé pour quatre ans avec l'équipe de la capitale à compter de la saison 2026/2027. Mais qui sont les joueurs les plus convoités en cette période de mercato anticipé? On fait le point avec une liste purement subjective selon des critères objectifs tels que le niveau actuel, le potentiel, l'âge ou, évidemment, le poste. Pour des raisons évidentes, les étrangers ne sont pas inclus dans cette liste.

Ils ont manqué le cut pour diverses raisons (âge, santé, clubisme...). Gaëtan Haas (Bienne), Dario Bürgler (Ambri), Enzo Corvi (Davos), Chris Baltisberger (Zurich), Reto Berra (Fribourg), Josh Jooris (Genève), Dominic Zwerger (Ambri), Justin Sigrist (Zurich).

15 Daniil Ustinkov (Zurich, défenseur)

Est-ce enfin l'année du décollage pour le jeune défenseur des Zurich Lions? Après avoir effectué ses débuts avec le «Z» lors de la saison 2022/2023, l'arrière n'a pas forcément connu la progression souhaitée. Dans une armada d'une densité impressionnante, Daniil Ustinkov n'a également pas eu l'occasion de se mettre en valeur ailleurs qu'aux GCK Lions à quelques exceptions près. Il semble mûr pour franchir un palier cette saison. Un autre club va-t-il parier sur lui avant que Zurich ne le fasse?

14 Axel Simic (Kloten, attaquant)

Après une saison 2023/2024 excellente (28 points dont 18 buts), le Gruérien n'a pas forcément confirmé avec 5 buts en 26 matches. Entre méforme et blessure, Axel Simic n'a pas été aidé par les circonstances. L'ancien junior du Lausanne HC a toutefois prouvé qu'il était capable de briller lorsqu'il en avait l'occasion et les opportunités. Jeune (26 ans), droitier et buteur: il regroupe de nombreuses qualités pouvant titiller les directeurs sportifs.

13 Manix Landry (Ambri, attaquant)

Avec 14 buts et 11 passes décisives, l'attaquant a vécu une deuxième saison dans l'élite pleine. Un contraste assez important avec son premier exercice en Léventine (6 buts, 0 assist). Sur le seul exercice 24/25, cette 13e place est trop basse. Mais qui est «le vrai» Manix Landry? C'est précisément à cette question que doivent répondre les directeurs sportifs de National League. Le potentiel est très grand pour celui qui avait été repêché au 5e tour de la draft NHL en 2021. Et les joueurs suisses capables de planter une dizaine de buts se font rares.

12 Eric Schneller (Genève, défenseur)

Photo: keystone-sda.ch

L'international junior a effectué un sérieux pas vers l'avant durant la saison dernière, sa première chez les pros. Aux Vernets, Eric Schneller a commencé timidement à se faire une place en défense avant de voir son rôle grandir à partir du mois de janvier dans la foulée d'un Mondial M20 réussi. L'arrière droitier n'a que 20 ans et un potentiel illimité. Spoiler: ce n'est pas l'arrière genevois le mieux classé.

11 Fabrice Herzog (Zoug, attaquant)

L'ailier évolue depuis si longtemps en National League qu'on en oublierait presque son âge: 30 ans. Même s'il a un jeu demandant sur le plan physique, Fabrice Herzog n'en demeure pas moins un élément capable d'évoluer encore quelques années au plus haut niveau. Avec 19 points, il sort d'une saison moyenne selon ses standards. Voudra-t-il/devra-t-il attendre avant de signer afin de prouver qu'il a encore toutes ses capacités? Dans un monde normal, il devrait. Dans le mercato tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas garanti.

10 Mike Künzle (Zoug, attaquant)

À 31 ans, l'ancien joueur de Bienne pourrait bien signer le dernier gros contrat de sa carrière. Avec 28 points la saison dernière, il s'est mis en position favorable pour que ce soit une entente qui lui est favorable. Pourquoi Mike Künzle, plus âgé d'un an, est-il mieux classé que Fabrice Herzog? Un vieux pile ou face qui a mal tourné. Les deux hommes devraient avoir plus ou moins le même type d'intérêt et donc d'offres.

9 Ludovic Waeber (Kloten, gardien)

Au moment de son retour en Suisse, le Fribourgeois a signé un contrat de deux ans avec Kloten après avoir résilié son entente avec les Zurich Lions. Le voici donc à nouveau sur le marché pour la suite de sa carrière. La fin de son bail coïncide avec celle de Reto Berra à Fribourg. Les points sont faciles à relier. Mais cela ne veut pas dire que les Dragons seront les seuls intéressés par Ludovic Waeber qui pourrait (lire plus loin) être le seul gardien de cette liste.

8 Michael Fora (Davos, défenseur)

Robuste, solide, fiable. Lors du dernier Mondial, Michael Fora a été excellent. Routinier de la sélection nationale, le Tessinois peine à convaincre «le grand public». Mais convaincant, il l'est. Et cela n'a sûrement pas échappé aux dirigeants des autres clubs. Davos, qui vient d'engager Lukas Frick pour cinq ans, va-t-il faire de l'ancien junior d'Ambri son deuxième pilier défensif à croix blanche?

7 Giancarlo Chanton (Genève, défenseur)

À 22 ans, l'arrière a déjà disputé 155 matches de National League et semble s'être établi dans la Ligue. Mais le potentiel inexploité est encore intact concernant Giancarlo Chanton. Au sein d'une brigade défensive très solide à Genève, il n'a peut-être pas encore pu développer toute sa panoplie de jeu offensif. Lors de la dernière saison, il a régulièrement dépassé le quart d'heure de glace par match. Un pas dans la bonne direction. Mais il a l'air capable de faire un saut vers l'avant. À Genève? C'est précisément ce potentiel qui le rend — subjectivement — plus convoité que Michael Fora.

6 Simon Knak (Davos, attaquant)

Physique comme Fabrice Herzog, fiable défensivement et capable de jouer en 2e, 3e ou 4e ligne. Simon Knak est un véritable couteau suisse et ce n'est pas du tout un hasard si Patrick Fischer l'a convoqué lors du dernier Mondial. L'attaquant drafté par les Nashville Predators a trouvé un rôle qui lui convient dans les Grisons. Mais il a tout de même effectué un pas vers l'arrière au niveau du scoring lors des deux dernières saisons. À 23 ans, il représente un excellent pari à tenter pour un club souhaitant débaucher un international sans pour autant devoir trop casser sa tirelire (et encore...).

5 Sandro Schmid (Fribourg, attaquant)

Photo: keystone-sda.ch

Le Fribourgeois a parié sur lui la saison dernière. En signant un contrat pour une saison seulement, Sandro Schmid a effectué un coup de maître. Depuis, il a explosé offensivement en passant du centre à l'aile, un poste que devrait également lui confier son nouvel entraîneur, Roger Rönnberg. Dans la foulée, l'attaquant a réalisé un superbe premier Mondial. Bref, sa cote est au plus haut et ce ne sont pas les offres qui vont faire défaut.

4 Sandro Aeschlimann (Davos, gardien)

Le portier est au bénéfice d'une clause de sortie au terme de la saison à venir. Sandro Aeschlimann va-t-il l'activer ou compte-t-il rester jusqu'en 2027 dans les Grisons? Selon «watson», le gardien va quitter le HCD et le portail l'envoyait en mai dernier du côté de Berne. Si l'encre n'est pas encore sèche, il se peut qu'un autre club veuille entrer dans la danse. Zoug, par exemple, doit imaginer que Leonardo Genoni n'est pas éternel (même si on commencerait à en douter), tandis que Zurich aura peut-être envie de compter un jour sur un gardien suisse. De quoi potentiellement faire monter l'intérêt... et les enchères.

3 Ken Jäger (Lausanne, attaquant)

Depuis son arrivée à Lausanne, l'attaquant grison a vécu une progression forte, mais régulière. Aujourd'hui, Ken Jäger est un habitué de l'équipe nationale et un leader du LHC. A 27 ans, il entame sa sixième saison sur les bords du Léman. Il nous avait confié avoir envie, un jour, de retourner à Davos. Mais quand? Selon nos informations, l'étape intermédiaire représentée par Zoug est crédible le concernant. Intelligent sur la glace, le joueur l'est aussi en dehors et il sait ce qu'il a à Lausanne. De quoi le forcer à rester? John Fust, directeur sportif des Lions, voudra sans doute tirer sur cette corde.

2 Tyler Moy (Rapperswil, attaquant)

Avec 42 points (15 buts) en saison régulière et 12 points (4 buts) lors du Mondial, l'attaquant a prouvé qu'il n'avait pas besoin de Roman Cervenka pour être productif. À 30 ans, Tyler Moy n'a toujours pas tiré un trait sur son rêve de jouer un jour en NHL. Drafté en 2015 par Nashville, l'Américano-Suisse avait uniquement évolué en AHL avant de rejoindre la Suisse. Depuis son départ à Rapperswil, il n'y signe que des contrats de courte durée. S'il ne traverse pas l'Atlantique, il semble mûr pour s'établir à long terme quelque part. Et les suiveurs sont nombreux.

1 Théo Rochette (Lausanne, attaquant)

Photo: keystone-sda.ch

À 23 ans, l'attaquant polyvalent sort d'une saison exceptionnelle. Théo Rochette est même devenu le meilleur buteur des derniers play-off avec 11 réalisations. Si l'on ajoute à cela une capacité à jouer tant à l'aile qu'au centre, le No 90 du Lausanne HC est évidemment le joueur le plus courtisé du moment. Les Lions partent toutefois avec une longueur d'avance dans les négociations. Lausanne, c'est «son» club. Pour l'en déloger, il faudra une offre de longue durée ET un salaire en conséquence. Bref, un investissement majeur. En deux saisons, il a prouvé qu'il en valait la peine. Surtout qu'à 23 ans, son potentiel est encore grand.