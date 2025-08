Théo Rochette et Ken Jäger vont entamer la dernière année de leurs contrats avec le Lausanne HC. Où en sont les négociations? Le point avec les joueurs, l'agent du premier nommé et le directeur sportif, John Fust.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La semaine dernière, Dario Rohrbach s'est engagé pour quatre années avec le CP Berne. Pourtant, l'attaquant de Langnau va encore jouer une année dans l'Emmental avant de rejoindre la capitale pour la saison 2026/2027. Personne dans le milieu du hockey suisse n'apprécie cet état de fait. Mais tout le monde continue de nourrir ce système.

Il y a quelques années, les meilleurs joueurs suisses signaient pour la saison suivante à compter de la première pause de l'équipe nationale, au mois d'octobre. Petit à petit, l'anticipation a encore grandi. Aujourd'hui, les internationaux sont contactés deux ans en avance. «J'aimerais bien ne pas avoir à le faire, nous a confié un directeur sportif en pleine négociation avec un joueur de premier plan. Mais si j'attends trop, d'autres vont le signer et je n'aurai plus aucun élément de qualité à disposition.»

Dans ces conditions, le Lausanne HC est l'un des clubs les plus intéressants à observer. Les Lions de la Vaudoise aréna comptent dans leurs rangs deux des joueurs les plus courtisés du moment: Ken Jäger et Théo Rochette. Les deux attaquants ont encore douze mois de contrat avec le LHC. Mais leur statut de joueurs de l'équipe de Suisse attire forcément les convoitises.

«Théo Rochette est un game changer»

Mardi en fin d'entraînement, les deux hommes ont pris le temps d'expliquer leurs situations respectives. Ils ne semblent ni pressés ni stressés par ces négociations en cours. Et pour cause. Selon nos informations, John Fust commence doucement à parler avec eux. Théo Rochette tempère: «Nous avons tout de même parlé auparavant. Notamment en fin de saison dernière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pression démesurée actuellement. Je sais que j'ai encore un an de contrat devant moi.»

Le No 90 sait qu'il est sur le point de signer un bail à long terme. «Et dans le même temps, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à vivre au jour le jour, sourit-il. Moi et mon entourage proche, nous le savons. Ensuite, c'est sûr que lorsque je croise des fans, c'est forcément un sujet de discussion. Mais je ne ressens pas non plus une pression folle. Je prendrai ma décision le moment venu.»

Agent de Théo Rochette, Serge Pelletier a toujours de la batterie à son téléphone, car il sait que son joueur est très demandé: «Oui, j'ai déjà eu des clubs qui m'ont téléphoné à son sujet, détaille l'ancien entraîneur de Fribourg Gottéron. Nous allons prendre la température. Mais pour en avoir discuté avec lui, nous n'avons pas fixé de délai pour signer un contrat. Avec les play-off qu'il vient de réaliser (ndlr il a terminé meilleur buteur avec onze réalisations), il a prouvé qu'il faisait partie de la catégorie des game changer dans cette ligue.»

Le temps est un allié

Tant pour Rochette que pour Jäger, le temps est un allié. Plus les jours passent et plus l'appétit des autres clubs va grandir. John Fust, qui n'est pas né de la dernière pluie, en est conscient. «Ce sont nos deux priorités du moment, nous détaille-t-il. Ils font partie du noyau dur de l'équipe qui vient de disputer deux finales. Et ils font également partie du futur que nous sommes en train de planifier.»

Le directeur sportif ne se risque toutefois pas à un jeu de pronostics. «Si cela se trouve, nous nous asseyons à table et deux heures plus tard, nous avons une entente, rigole-t-il. Mais je ne peux rien dire de concret actuellement hormis notre volonté de trouver une entente le plus vite et si possible avant que la saison ne commence.»

C'est également l'objectif de Ken Jäger, avec qui le dirigeant discute également. «Ce sont deux négociations différentes, précise John Fust. Mais avec un but similaire.» Le joueur, lui, sait ce qu'il a du côté de la Vaudoise aréna: «Je suis là depuis plusieurs années et j'ai vu le club grandir jusqu'à devenir une des meilleures formations du pays. Cela joue forcément un rôle dans la réflexion que je mène pour mon avenir.»

Zoug fait le forcing

En mai dernier, lors d'une interview pour Blick, le Grison ne cachait pas son désir, un jour, de retourner à Davos, chez lui: «C’est dans un coin de ma tête, oui, nous avait-il confié. J’ai grandi là-bas, c’est chez moi. Je pense qu’un jour, j’aurai sûrement envie d’y retourner. Mais quand? Aucune idée pour l’instant, ce d'autant que je me sens bien à Lausanne après y avoir déjà passé cinq années.»

Selon diverses indiscrétions, l'option d'une étape intermédiaire entre Lausanne et Davos est sur la table. Mais où? Selon nos informations, Berne a déjà manifesté son intérêt, mais Zoug ferait également un forcing important pour signer l'international suisse. Dans son cas comme pour celui de Théo Rochette, les prochaines semaines pourraient être mouvementées.