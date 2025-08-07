Ce mercredi a eu lieu le premier entraînement sur la glace du Genève-Servette. L'occasion pour Stéphane Charlin de retrouver une patinoire qu'il connait très bien, le portier ayant grandi au bout du Léman.

Pour l'un de ses premiers entraînements avec Genève, Stéphane Charlin portait toujours son casque de Langnau. Photo: Freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Parmi les trois gardiens présents sur la glace ce mercredi matin, il est très facile de reconnaître Stéphane Charlin. C'est en effet le seul à porter un casque de Langnau sur sa tête. «J'ai reçu celui de Genève ce matin, se défend-il. Mais quand je suis arrivé à la patinoire, les bureaux n'étaient pas encore ouverts.»

Le portier promet que, dès le lendemain, il aura son casque grenat vissé sur son crâne. Quant à sa canne rouge de l'Emmental, «je la prends à l'entraînement et je peux faire un peu n'importe quoi avec. Et je garde la plus belle, la grenat, pour les matches».

Ce problème d'équipement réglé, Stéphane Charlin est donc paré à défendre la cage des Vernets. Voilà plus de trois ans que le Genevois n'avait plus porté le maillot des Aigles. Le 6 novembre 2021 pour être exact, et une défaite aux tirs aux buts face à Ajoie (3-4). «Depuis, pas grand-chose n'a changé, sourit-il. Il y a toujours des têtes familières, une bonne ambiance dans le vestiaire et la ferveur des supporters. Après, il y a eu quelques petites rénovations.» Minimes, en effet.

Par contre, de son côté, Stéphane Charlin a changé de dimension. Dans l'Emmental, le Genevois est monté en puissance, jusqu'à être élu MVP du dernier exercice, avec un incroyable 94,6% d'arrêts en saison régulière. «C'est un accomplissement pour moi, mais pas seulement, tempère-t-il. Ça récompense tout le travail de Langnau sur les trois dernières saisons. Ce n'est pas un titre que j'ai acquis seul et sans mon équipe, ça ne serait jamais arrivé.»

«Je veux aussi gagner le titre»

C'est donc auréolé de cette couronne qu'il revient chez lui, au bout du Léman. Dans une organisation où la thématique des gardiens a été abordée en long et en large lors des deux dernières saisons. À deux reprises, le GSHC a dû activer une licence étrangère, puisque tant Gauthier Descloux (parti) que Robert Mayer ne donnaient pas entière satisfaction. «Mais ça ne me met pas plus de pression, calme Stéphane Charlin. Je vais jouer mon match, comme je l'ai fait ces dernières années. Avec l'aide des joueurs et du staff, ça devrait bien se passer. Mon ambition est, qu'avec Robert, on donne tous les soirs une chance à l'équipe de s'imposer.»

Le dernier rempart vient avec l'ambition de gagner. Surtout que, en son absence, Genève a glané son premier titre de champion – «et ça m'a fait énormément plaisir. Mais maintenant, j'ai aussi envie de gagner ce trophée». Pour cela, une saison de Stéphane Charlin dans la même veine que la dernière pourrait suffire au GSHC.

Mais lui en veut plus. «Je peux encore m'améliorer puisque je ne suis pas à 100% d'arrêts, sourit-il. Un gars comme Genoni, même à son âge, continue de gratter tous les jours pour obtenir un petit pourcent de plus à son compteur.» Quand on lui demande si, pour le coup, les supporters grenat peuvent s'attendre à une saison parfaite, sans aucun but encaissé, il rigole: «J'aimerais bien. Donne-moi un stylo et je signe direct.»