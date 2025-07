Toni Rajala a prolongé au HC Bienne jusqu'en 2027. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters du HC Bienne ont sans doute eu très peur. Ce samedi matin, à 8h, le club seelandais avait annoncé qu'une lettre de Toni Rajala allait être lue à 10h25. À cette heure précise, le Finlandais est apparu sur les réseaux sociaux du club et a commencé à parler de son époque à Bienne.

Sur un air acoustique et quelque peu nostalgique au piano de «Freed from Desire», le No 25 seelandais a commencé en disant qu'en rejoignant le club en 2016, il ne savait pas à quoi s'attendre. «Je ne savais pas si Bienne n'était qu'une étape dans ma carrière… Mais ce que j'ai trouvé ici, c'était bien plus qu'une équipe. C'était un foyer.» Plus la vidéo avançait et plus cela ressemblait à des adieux de la part du Finlandais. «Ensemble, on a traversé tant de choses», ajoute Toni Rajala.

«Soyons honnêtes: on savait tous que ce jour finirait pas arriver. Le jour où j'écrirai une lettre comme celle-ci pour dire merci. Peut-être même au revoir…» Puis, écran noir sur la vidéo.

«Mais pas cette fois, s'exclame l'attaquant, sourire en coin. Toni reste on fire jusqu'en 2027.» Comme quoi, les feintes de Toni Rajala sont autant déroutantes dans la vraie vie que sur la glace. Le Finlandais, arrivé il y a 9 ans à la Tissot Arena, a accumulé 416 points en 519 rencontres avec le maillot biennois.

Il s'agit déjà de la troisième prolongation pour le HC Bienne cette semaine, après celles du coach Martin Filander et du gardien Harri Säteri.