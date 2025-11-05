Giancarlo Chanton prolonge de trois ans avec Genève-Servette

Après avoir perdu deux défenseurs majeurs, Genève-Servette a pu rassurer ses fans. Les Grenat ont en effet prolongé le contrat de l'international Giancarlo Chanton pour trois saisons supplémentaires.

Giancarlo Chanton va rester aux Vernets. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelle semaine pour Giancarlo Chanton! Le défenseur de Genève-Servette aurait dû profiter de la pause internationale pour recharger les batteries. Il a finalement été appelé au patin levé par Patrick Fischer pour rejoindre l'équipe de Suisse à Tampere pour y disputer l'Euro Hockey Tour dès jeudi.

Ce mercredi, il a également paraphé une entente de trois ans avec Genève-Servette, club qu'il a rejoint voici quatre ans déjà. Ancien junior de Langnau, Giancarlo Chanton avait quitté l'Emmental pour déposer son sac aux Vernets où il s'est peu à peu imposé comme un arrière fiable de l'organisation. Et c'est donc logiquement que le joueur originaire de Büsserach dans le canton de Soleure a honoré ses premières sélections internationales la saison dernière.

En paraphant un nouveau bail de trois ans avec les Aigles, il va ainsi pouvoir continuer sa progression linéaire sous le maillot du GSHC. Cette saison, Giancarlo Chanton totalise trois points (2 buts, 1 assist), mais patine surtout constamment plus de quinze minutes par match. Défenseur polyvalent, il est attendu qu'il franchisse un palier au niveau de sa production offensive ces prochaines années.

Cette prolongation de contrat était cruciale pour Genève-Servette. Le club des Vernets a en effet connu un mardi bien compliqué. Zurich a annoncé la signature de Tim Berni pour six (!) ans, tandis que Zoug s'est lié avec Eric Schneller pour deux saisons. Giancarlo Chanton était le troisième arrière en fin de contrat. Les perdre tous les trois aurait posé de sérieux problèmes aux Genevois pour la saison prochaine. Mais il n'en est rien et c'est donc avec un maillot de l'équipe de Suisse sur les épaules que Giancarlo Chanton pourra fêter ce nouveau contrat.