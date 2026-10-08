Comment Loïc Galley vit-il son rôle de numéro 2?

Matthias Davet Journaliste Sport

Ce jeudi, Fribourg-Gottéron reçoit Ajoie, surprise de ce début de saison, à la BCF Arena. Au moment où ces lignes sont écrites et publiées, les compositions ne sont pas encore tombées. Mais, sauf surprise, ce sera Ludovic Waeber qui défendra la cage des Dragons.

Aligné lors des deux dernières sorties (défaite 1-2 face à Ambri, victoire 6-1 face à Nitra), Loïc Galley continue de parfaire ses gammes avec son rôle de gardien numéro 2 sur le plateau de Saint-Léonard. Suppléant de Reto Berra lors du dernier exercice, le Fribourgeois de 24 ans en fait de même avec Ludovic Waeber cette saison. À raison d'un match par semaine, environ.

Un compétiteur dans l'âme

Loïc Galley se contente-t-il d'un tel rythme? Emprunté par la question, il répond finalement de manière classique pour un sportif d'élite: «Je suis un compétiteur et j'ai forcément envie de jouer tous les matches, sourit-il. Actuellement, je prends ce qu'on me donne et j'essaie de faire au mieux.»

Depuis le début de la saison 2026/27, le dernier rempart a eu l'occasin d'être titulaire à cinq reprises devant la cage des Dragons (3 en championnat, 2 en Champions Hockey League). S'il n'a pas spécialement brillé lors des trois premiers matches, il a relevé le niveau face à Ambri et aux Slovaques de Nitra.

Travailler sur le premier tir

D'ailleurs, mardi à la BCF Arena, c'est lui qui a permis à son équipe de n'être menée que d'un but en début de rencontre. Avec une défense aux abonnés absents, Loïc Galley a dû enchaîner quelques belles parades, dont une admirable de la jambière face à Brett Pollock. «Ça m'a clairement mis en confiance pour la suite du match», s'est-il réjoui.

Sans lui jeter la pierre, Loïc Galley n'a pas toujours été exempt de tout reproche la saison dernière sur les premiers lancers adverses. «C'est un point que j'ai voulu améliorer cet été, dévoile-t-il. C'est un mélange de travail physique et mental. Le but est d'être pleinement concentré, de la première à la dernière minute.» Ce qui permet de faire des matches pleins, comme dernièrement.

«Ce n'est pas entre mes mains»

Officiellement désigné comme numéro 2 avec l'arrivée de Ludovic Waeber, Loïc Galley doit encore ronger son frein. Surtout, il sait que chacune de ses prestations sera importante. Un soir «sans» et il pourrait être laissé sur le banc pour quelques matches. «Je sais que je dois performer à chaque fois et c'est clairement un challenge en plus, appuie-t-il. Je ne suis jamais satisfait, car je sais que je peux toujours m'améliorer.»

Sans trop se poser de questions sur le rôle qu'on lui attribue à Gottéron, le Fribourgeois se concentre sur ses propres performances. «Je prends ce qu'on me donne et on verra comment ça évolue. Ce n'est pas entre mes mains», tempère-t-il. La décision de savoir qui sera dans la cage ce jeudi face à Ajoie, puis samedi à Zurich, revient au final à Roger Rönnberg et à son coaching staff.