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Coup dur pour le Lausanne HC
Blessé, Austin Czarnik doit se faire opérer

Austin Czarnik s'est blessé lors du match d'ouverture face à Zoug. Après avoir joué quelques rencontres, l'Américain doit se faire opérer.
Publié: 11:03 heures
Photo: Estelle Vagne
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ATS Agence télégraphique suisse

Le centre de Lausanne Austin Czarnik ne sera pas à disposition de Geoff Ward pour une durée de 6 à 8 semaines, a annoncé le club de National League mercredi. L'Américain doit se remettre d'une blessure à la main.

Touché lors du match d'ouverture face à Zoug le 15 septembre, Czarnik sera opéré ce mercredi. En accord avec le staff médical, il a néanmoins pu continuer de jouer jusqu'à l'intervention chirurgicale. La saison dernière, l'Américain de 33 ans s'était révélé comme un atout offensif redoutable pour les Lions avec 51 points en 57 matches de championnat, dont 19 buts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zoug
EV Zoug
3
8
7
4
SC Berne
SC Berne
3
4
6
5
EHC Kloten
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Bienne
EHC Bienne
3
0
4
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
HC Davos
4
-5
4
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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