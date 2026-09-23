Blessé, Austin Czarnik doit se faire opérer

ATS Agence télégraphique suisse

Le centre de Lausanne Austin Czarnik ne sera pas à disposition de Geoff Ward pour une durée de 6 à 8 semaines, a annoncé le club de National League mercredi. L'Américain doit se remettre d'une blessure à la main.

Touché lors du match d'ouverture face à Zoug le 15 septembre, Czarnik sera opéré ce mercredi. En accord avec le staff médical, il a néanmoins pu continuer de jouer jusqu'à l'intervention chirurgicale. La saison dernière, l'Américain de 33 ans s'était révélé comme un atout offensif redoutable pour les Lions avec 51 points en 57 matches de championnat, dont 19 buts.