Bienne s'incline face à Ambri

ATS Agence télégraphique suisse
Bienne - Ambri-Piotta (3-4)
2:50
Bienne - Ambri:Les Biennois calent sans Skinner
Privé de son bijou offensif Jeff Skinner, blessé, Bienne s'est incliné 4-3 devant son public contre Ambri-Piotta au terme d'un match enlevé. Les Seelandais ont abordé la dernière période avec l'avantage 2-1 grâce à Toni Rajala (16e) puis Marcus Sylvegard (34e), mais ont vu les Biancoblu retourner la rencontre en vingt secondes dans le 3e tiers suite aux réussites de Zaccheo Dotti (48'51) puis de Dario Wüthrich (49'11). Si Dominic Zwerger est parvenu à égaliser à la 54e, Roby Järventie a donné la victoire aux siens à la 59e. Ce résultat permet aux Tessinois de s'emparer du deuxième rang provisoire.
Lugano - Zoug (3-2)
4:25
Lugano - Zoug:Les Zougois stoppés par les Tessinois
A domicile, Lugano s'est imposé en prolongation face à Zoug 3-2.
Kloten - Berne (1-4)
4:17
Kloten - Berne:Kloten fessé à domicile par l'équipe de la capitale
Les Ours bernois reviennent de Kloten avec les trois points.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zoug
3
8
7
4
SC Berne
3
4
6
5
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Bienne
3
0
4
11
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
4
-5
4
13
Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation