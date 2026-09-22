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Lugano vainqueur face à Zoug
Bienne s'incline face à Ambri

Les Biennois ont concédé trois buts dans le dernier tiers et laisse filer la victoire à Ambri (3-4). Du côté du Tessin, Lugano fait tomber Zoug, encore invaincu (3-2).
Publié: 22.09.2026 à 22:35 heures
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Bienne n'a pas tenu dans le troisième tiers
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Bienne - Ambri-Piotta (3-4)

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2:50
Bienne - Ambri:Les Biennois calent sans Skinner

Privé de son bijou offensif Jeff Skinner, blessé, Bienne s'est incliné 4-3 devant son public contre Ambri-Piotta au terme d'un match enlevé. Les Seelandais ont abordé la dernière période avec l'avantage 2-1 grâce à Toni Rajala (16e) puis Marcus Sylvegard (34e), mais ont vu les Biancoblu retourner la rencontre en vingt secondes dans le 3e tiers suite aux réussites de Zaccheo Dotti (48'51) puis de Dario Wüthrich (49'11). Si Dominic Zwerger est parvenu à égaliser à la 54e, Roby Järventie a donné la victoire aux siens à la 59e. Ce résultat permet aux Tessinois de s'emparer du deuxième rang provisoire.

Lugano - Zoug (3-2)

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4:25
Lugano - Zoug:Les Zougois stoppés par les Tessinois

A domicile, Lugano s'est imposé en prolongation face à Zoug 3-2.

Kloten - Berne (1-4)

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4:17
Kloten - Berne:Kloten fessé à domicile par l'équipe de la capitale

Les Ours bernois reviennent de Kloten avec les trois points.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zoug
EV Zoug
3
8
7
4
SC Berne
SC Berne
3
4
6
5
EHC Kloten
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Bienne
EHC Bienne
3
0
4
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
HC Davos
4
-5
4
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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