Bienne s’en sort vainqueur face à Davos

Un but de Fabio Hofer dans les dernières secondes offre la victoire à Bienne face à Davos (4-3).

ATS Agence télégraphique suisse

Bienne - Davos (4-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Bienne a mis fin à une série négative de trois défaites. A domicile, les Seelandais ont battu Davos 4-3. Et Christian Dubé peut dire merci à ses étrangers et à son Autrichien à licence suisse, Fabio Hofer. Auteur du 1-1 à la 10e, c'est lui qui a donné la victoire aux siens à 33 secondes de la fin du troisième tiers, en power-play. Les autres réussites biennoises ont été inscrites par Skinner et Yakovenko.

Rapperswil - Berne (4-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

A Rapperswil, les Lakers ont eu besoin de la prolongation et d'un but de Moy en jeu de puissance pour écarter Berne 4-3. A noter dans les rangs saint-gallois le triplé de Lammer.

Zurich - Lausanne (3-2)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Pour son quatrième match en cinq jours, qui plus est face au leader invaincu, le LHC ne pouvait pas se montrer trop conquérant. Dans ces circonstances, les équipes doivent faire le dos rond, avoir un peu de chance et profiter de la moindre petite chance qu'on leur donne. Compte tenu des blessés dans les rangs vaudois, le point ramené de cette défaite 3-2 ap sonne comme une petite victoire.

Dominé dans le premier tiers (10 tirs à 3 en faveur des ZSC), Lausanne a encaissé l'ouverture du score par Christian Marti à la 22e. Les hommes de Geoff Ward ont pourtant réussi à égaliser à la 28e après seulement cinq secondes de power-play sur un tir de Baragano que Hrubec a mis dans son goal avec sa mitaine à la suite d'un arrêt raté. Quelques instants plus tard, c'est aussi en jeu de puissance que Simon Knak a pu inscrire son 7e but de l'exercice. Les Vaudois attendront cette fois la 44e pour niveler la marque par Rüegsegger après un tir roublard de Lazar.

La prolongation semblait se solder par un nouvel équilibre avant que Kukan ne batte Pasche pour le 3-2 à 40 secondes de la fin.

Fribourg - Ambri (1-2)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Fribourg s'est fait piéger 2-1 par Ambri samedi en National League. A Zurich, Lausanne s'est incliné 3-2 ap mais ramène un point, alors que Bienne a écarté Davos 4-3.

On dira que les Dragons se sont réveillés trop tard. Pour ceux qui n'auraient vu que les trois dernières minutes, Gottéron aurait dû l'emporter mille fois. Rangés autour du but léventin, les joueurs de Rönnberg ont poussé pour égaliser. Ils n'arriveront qu'à réduire la marque. Mais dans les derniers instants, ils ont asphyxié Ambri.

Seulement, Miles Müller avait ouvert le score à la 13e. Et surtout Schnarr avait pu doubler cette avance à la 56e. Rönnberg a alors demandé un temps-mort et Fribourg a tout donné. De la Rose a réduit la marque à la 59e alors que Galley avait rejoint le banc fribourgeois pour évoluer à six joueurs de champ.

Ce petit coup d'arrêt du champion permet à Ambri (4e) de passer devant les Dragons (5e).

Langnau - Kloten (6-2)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Langnau a enfoncé encore plus Kloten dans la crise. Les Emmentalois ont dominé les Aviateurs 6-2. Les Zurichois en sont à six revers consécutifs.