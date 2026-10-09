Berne remporte son derby face à Bienne

Berne - Bienne (4-2)
(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)
Bienne a passé une mauvaise soirée de National League vendredi. Les Seelandais se sont inclinés 4-2 à Berne avec deux buts encaissés en fin de partie.
Après un tiers initial vierge de buts, les choses se sont quelque peu décantées lors de la période médiane. A la 23e, Nils Rhyn s'est retrouvé en très bonne position et n'a pas manqué l'occasion d'inscrire son premier but en National League. Soir de première également à la 35e et toujours dans les rangs des joueurs de la capitale, puisque c'est Sonny Milano qui a poussé le puck au fond en sautant sur un rebond accordé par Säteri. Il s'agit de la première réussite dans notre championnat pour l'attaquant américain.
Pour répondre à l'Américain côté seelandais, on peut toujours compter sur Jeff Skinner. Le Canadien a senti qu'il y avait un puck à exploiter à la 38e et le numéro 53 n'a pas manqué son affaire. Son tir des poignets a mystifié Von Burg.
Bienne a fait encore mieux. A la 55e, Lias Andersson a parfaitement négocié un deux contre un pour égaliser. Seulement les Biennois ont malheureusement encaissé le 3-2 à la 58e. Yakovenko s'est fait piéger et Bemström a résisté au retour de Trutmann pour marquer le 3-2 décisif. Tristan Scherwey a ajouté le 4-2 dans la cage vide.
En fin de partie, Christian Dubé a tenté une variante étonnante en envoyant sur la glace quatre attaquants pour le seul Söderström comme défenseur. Sans succès.
Davos - Kloten (1-4)
Kloten a réalisé un petit exploit en allant s'imposer 4-1 aux Grisons contre Davos. Après avoir répondu une minute plus tard à l'ouverture du score d'Allard à la 3e par Luoto, c'est au cours du tiers médian que les Aviateurs ont pris deux buts d'avance (Ramel et Ruotsalainen). Dario Meyer a conclu dans la cage vide. Les Zurichois ont mis fin à une série de six défaites de rang.
Langnau - Rapperswil (3-0)
Langnau s'est débarrassé de Rapperswil 3-0. Ce succès permet aux Emmentalois de prendre la...deuxième place grâce à cette quatrième victoire de suite.
Lugano - Zurich (2-3)
(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)
Au sommet de la hiérarchie, Zurich caracole toujours en tête, mais les Lions ont encore perdu des plumes. Ou plutôt une plume. A Lugano, les hommes de Claude Julien ont dû aller en prolongation pour aligner un neuvième succès consécutif (3-2) et égaler le record du meilleur début en National League. Le salut est venu des défenseurs avec Berni, Lehtonen et enfin Kukan pour le but décisif en prolongation, comme contre Lausanne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
9
17
25
2
SCL Tigers
10
8
18
3
Genève-Servette HC
10
3
18
4
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
5
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
10
-3
13
8
SC Berne
8
0
12
9
HC Lugano
9
2
12
10
Lausanne HC
10
-7
12
11
Rapperswil-Jona Lakers
10
-11
11
12
EV Zoug
6
8
10
13
EHC Bienne
9
-3
10
14
EHC Kloten
10
-15
9