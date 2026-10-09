Berne remporte son derby face à Bienne

Berne fait la différence face à Bienne dans les quatre dernières minutes du match (4-2). Dans les Grisons, Kloten crée la surprise en s’imposant 4-1 face à Davos.

ATS Agence télégraphique suisse

Berne - Bienne (4-2)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Bienne a passé une mauvaise soirée de National League vendredi. Les Seelandais se sont inclinés 4-2 à Berne avec deux buts encaissés en fin de partie.

Après un tiers initial vierge de buts, les choses se sont quelque peu décantées lors de la période médiane. A la 23e, Nils Rhyn s'est retrouvé en très bonne position et n'a pas manqué l'occasion d'inscrire son premier but en National League. Soir de première également à la 35e et toujours dans les rangs des joueurs de la capitale, puisque c'est Sonny Milano qui a poussé le puck au fond en sautant sur un rebond accordé par Säteri. Il s'agit de la première réussite dans notre championnat pour l'attaquant américain.

Pour répondre à l'Américain côté seelandais, on peut toujours compter sur Jeff Skinner. Le Canadien a senti qu'il y avait un puck à exploiter à la 38e et le numéro 53 n'a pas manqué son affaire. Son tir des poignets a mystifié Von Burg.

Bienne a fait encore mieux. A la 55e, Lias Andersson a parfaitement négocié un deux contre un pour égaliser. Seulement les Biennois ont malheureusement encaissé le 3-2 à la 58e. Yakovenko s'est fait piéger et Bemström a résisté au retour de Trutmann pour marquer le 3-2 décisif. Tristan Scherwey a ajouté le 4-2 dans la cage vide.

En fin de partie, Christian Dubé a tenté une variante étonnante en envoyant sur la glace quatre attaquants pour le seul Söderström comme défenseur. Sans succès.

Davos - Kloten (1-4)

2:15 Davos - Kloten: Davos s'incline face à Kloten

Kloten a réalisé un petit exploit en allant s'imposer 4-1 aux Grisons contre Davos. Après avoir répondu une minute plus tard à l'ouverture du score d'Allard à la 3e par Luoto, c'est au cours du tiers médian que les Aviateurs ont pris deux buts d'avance (Ramel et Ruotsalainen). Dario Meyer a conclu dans la cage vide. Les Zurichois ont mis fin à une série de six défaites de rang.

Langnau - Rapperswil (3-0)

4:14 Langnau - Rapperswil: Langnau s’impose nettement face à Rapperswil

Langnau s'est débarrassé de Rapperswil 3-0. Ce succès permet aux Emmentalois de prendre la...deuxième place grâce à cette quatrième victoire de suite.

Lugano - Zurich (2-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Au sommet de la hiérarchie, Zurich caracole toujours en tête, mais les Lions ont encore perdu des plumes. Ou plutôt une plume. A Lugano, les hommes de Claude Julien ont dû aller en prolongation pour aligner un neuvième succès consécutif (3-2) et égaler le record du meilleur début en National League. Le salut est venu des défenseurs avec Berni, Lehtonen et enfin Kukan pour le but décisif en prolongation, comme contre Lausanne.