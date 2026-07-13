Le CP Berne s'offre un renfort venu tout droit de NHL

Le CP Berne continue de renforcer son effectif. Le club de National League a annoncé ce lundi la signature de Rodrigo Abols, en provenance des Flyers de Philadelphie. L'attaquant letton de 30 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons. «Rodrigo est un centre polyvalent, puissant et solide, qui possède également de grandes qualités de leader», s'est réjoui le directeur sportif Martin Plüss dans un communiqué.
Après des passages à Örebro et Rögle, en Suède, Rodrigo Abols avait rejoint l'organisation des Flyers il y a deux ans. Il a disputé 64 matches en NHL, inscrivant 15 points. La saison dernière, une fracture de la jambe a toutefois mis un terme prématuré à son exercice après seulement 42 rencontres. Cette blessure l'a également privé des Jeux olympiques et des Championnats du monde avec la Lettonie. Il est désormais totalement rétabli.
Déjà le troisième Letton du club
Rodrigo Abols devient le troisième joueur letton de l'effectif bernois, aux côtés de Daniels Serkins et Rolands Nagils. Avec Sonny Milano (États-Unis), Waltteri Merelä et Miro Aaltonen (Finlande), Emil Bemström et Anton Lindholm (Suède), ainsi que Ian Mitchell (Canada), le CP Berne compte désormais neuf joueurs étrangers sous contrat.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42