Nico Hischier participe au sauvetage d'une famille sur l'Aar

Une famille s'est retrouvée en difficulté sur l'Aar, près d'un barrage à Berne. Présent sur les lieux, Nico Hischier a prêté main-forte aux secours lors d'une opération qui s'est terminée sans blessé.

Gian-Andri Baumgartner

Une famille composée de deux adultes et de deux enfants a vécu de longues minutes d'angoisse samedi alors qu'elle naviguait sur l'Aar, à Berne. Leur canot pneumatique s'est retrouvé en difficulté à proximité du barrage d'Engehalde, nécessitant l'intervention de la police cantonale.

Les secours ont bénéficié d'un soutien inattendu. Selon «20 Minuten, la star suisse de NHL Nico Hischier a activement participé à l'opération. Un témoin présent sur place a même qualifié son intervention d'«héroïque».

«Il allait de soi d'aider»

Le capitaine des New Jersey Devils préfère toutefois relativiser son rôle. «Dans une telle situation, tout le monde est reconnaissant de l'aide apportée. Nous étions surtout heureux que personne n'ait été blessé», explique Nico Hischier à «20 Minuten».

Le joueur de 27 ans ajoute qu'il lui semblait tout naturel de prêter main-forte. Il souligne également que de nombreuses autres personnes ont participé au sauvetage aux côtés des secours.

L'opération s'est finalement déroulée sans incident. «Grâce à l'intervention de la police, le bateau a pu être ramené à la rive à l'aide d'un sac de sauvetage et les quatre occupants ont été secourus sains et saufs», indique la police cantonale bernoise.