Rodwin Dionicio change de camp et s'engage avec le CP Berne

Le HC Bienne et Rodwin Dionicio ont mis fin à leur collaboration avec effet immédiat. Le défenseur s'engage au CP Berne, tandis que le club seelandais touchera une indemnité de transfert.

Blick Sport

Comme annoncé par Blick en début de semaine, le HC Bienne et Rodwin Dionicio mettent un terme à leur collaboration avec effet immédiat. Bien que son contrat courait initialement jusqu'à la fin du mois d'avril 2027, le défenseur poursuivra désormais sa carrière au SC Berne.

Arrivé à Bienne durant l'hiver 2025, Rodwin Dionicio a disputé de nombreux matches sous les couleurs seelandaises au cours des deux dernières saisons.

«Ouvertes et constructives»

Selon le communiqué du club biennois, cette séparation est le résultat de discussions «ouvertes et constructives» entre les deux parties. Le HC Bienne souhaitait prolonger sa collaboration avec le défenseur dans le cadre de sa planification à moyen et long terme, mais les deux camps ont constaté que leurs visions respectives concernant l'avenir ne coïncidaient plus.

Les dirigeants biennois et le joueur ont donc estimé qu'une séparation immédiate constituait la meilleure solution pour chacun. Dans le cadre de cet accord, le HC Bienne percevra une indemnité de transfert qualifiée de «conséquente» de la part du SC Berne. Le montant de la transaction n'a toutefois pas été communiqué.

«Nos visions ne concordaient pas»

Le directeur sportif Martin Steinegger regrette ce départ, tout en estimant que cette décision permettra au club de poursuivre sereinement sa planification. «Rodwin est un joueur talentueux avec un grand potentiel. Nous aurions aimé poursuivre notre collaboration au-delà de la durée actuelle de son contrat et lui offrir une perspective à long terme à Bienne.»

Il poursuit: «Toutefois, après avoir constaté que nos visions concernant l'avenir commun ne concordaient pas, nous avons décidé de rechercher une solution qui convienne aux deux parties. Cette décision nous permet d'apporter rapidement de la clarté, de poursuivre notre planification d'équipe de manière cohérente tout en trouvant une solution économiquement intéressante pour le club.»