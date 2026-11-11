Les Ours domptent Lugano et grimpent au 4e rang

ATS Agence télégraphique suisse
Les higlights de la rencontre seront bientôt disponibles.
Berne est désormais 4e de National League. Mercredi soir, les Ours sont allés s'imposer 3-2 à Lugano. Le succès des bernois doit beaucoup au binôme Aaltonen-Bemström. L'attaquant finlandais et son compère suédois ont inscrit le buts deux et trois.
Davyd Barandun avait ouvert le score pour les joueurs de Serge Aubin, alors que David Aebischer a été crédité des deux réussites tessinoises. Cette septième défaite en neuf matches repousse les Luganais à la 12e place.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Berne
18
0
31
5
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zoug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Bienne
18
-3
23
12
HC Lugano
19
-7
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation