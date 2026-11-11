Les Ours domptent Lugano et grimpent au 4e rang

Berne s’est imposé 3-2 mercredi à Lugano grâce notamment au duo Aaltonen-Bemström. Les Ours grimpent au 4e rang, tandis que les Tessinois chutent à la 12e place.

ATS Agence télégraphique suisse

Les higlights de la rencontre seront bientôt disponibles.

Berne est désormais 4e de National League. Mercredi soir, les Ours sont allés s'imposer 3-2 à Lugano. Le succès des bernois doit beaucoup au binôme Aaltonen-Bemström. L'attaquant finlandais et son compère suédois ont inscrit le buts deux et trois.

Davyd Barandun avait ouvert le score pour les joueurs de Serge Aubin, alors que David Aebischer a été crédité des deux réussites tessinoises. Cette septième défaite en neuf matches repousse les Luganais à la 12e place.