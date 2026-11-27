Rien ne s'arrange pour les champions en titre, qui ont perdu à Lugano leur quatrième match consécutif. Un bon retour dans le deuxième tiers n'a pas suffi aux hommes de Roger Rönnberg pour récolter des points.

ATS Agence télégraphique suisse

Lugano - Fribourg 4-3

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Battus par Zurich mardi et par Zoug jeudi, les Dragons traversent une zone de turbulences. Mais affronter un Lugano qui restait sur trois revers n'était pas forcément une mauvaise chose sur le papier.

Sauf que les Fribourgeois vont encaisser le 1-0 à la 13e par Sanford après une très belle passe du nouvel arrivé Dmytro Timashov. Gottéron va égaliser à la 17e par Flavien Etter, mais à 28 secondes de la première pause, les Tessinois vont reprendre les devants grâce à Shore en power-play. La défense de Rönnberg a cédé sur le 3-1 de la canne de Shore, une nouvelle fois.

Mais en 26 secondes à la 37e, Borgström et Hedlund vont prouver que Fribourg n'a pas abdiqué dans cette partie. Ces deux réussites ont logiquement redonné de la vie au jeu des Dragons. Seulement, à la 45e, le capitaine Andrea Glauser, de retour après de nombreux mois d'absence, a dû s'asseoir cinq minutes sur le banc pour une charge à la bande et Alatalo en a profité pour inscrire le 4-3 décisif en power-play.

Cette huitième défaite en neuf matches fait encore plus mal après le vilain coup sur le genou de Richard par Shore et la transversale attrapée par Rathgeb à la 59e. Reste que Fribourg glisse à la 10e place.

Lausanne - Berne 4-2

4:03 Lausanne - Berne: Un mois après, les Lions prennent trois points contre Berne

La soirée de vendredi en National League n'a souri qu'à Lausanne côté romand. Le LHC a battu Berne 4-2, tandis que Fribourg (4-3 à Lugano) et Genève (3-1 à Langnau) se sont inclinés.

Presque dans le feutré, Lausanne se replace gentiment. Les Lions ne sont que huitièmes et doivent toujours regarder derrière, mais cela fait trois fois qu'ils sortent de la glace avec le sourire. Et cette fois-ci avec les trois points contre une équipe de Berne qui était en feu récemment.

Moins tranchants que les Ours en début de match, les Lions ont fait le dos rond et ont finalement été récompensés en fin de premier tiers. À la 18e, c'est Simic qui a pu ouvrir le score après avoir bénéficié d'un excellent travail de Lazar sur Dionicio. Et 48 secondes plus tard, un cafouillage en zone de défense a permis à Riat de doubler la mise. Les deux attaquants vaudois ont inscrit leur septième but de l'exercice.

Graf a pu réduire le score (35e). Mais même en pressant, les Bernois n'ont pas pu piéger les Vaudois et Czarnik y est allé de son doublé pour faire en sorte que le 4-2 de Baumgartner à la 59e ne soit que cosmétique.

Langnau - Genève 3-1

2:30 Langnau - Genève: Les Aigles battus et devancés par Langnau

Dans l'Emmental, Sam Hallam a enfin pu compter sur le retour de Markus Granlund et a donc recomposé la ligne avec Manninen et Puljujärvi qui a terrorisé les défenses la saison passée. Seulement, même avec ce trio magique, les Aigles sont repartis de Langnau avec un zéro pointé.

Et les statistiques avancées montrent que les Emmentalois n'ont rien volé sur ce match, alors qu'ils ont été dominés 33-23 aux tirs. Seulement, les lancers des Tigres ont été bien plus dangereux. Une bonne partie de la rencontre s'est jouée dans le tiers médian avec Meier (27e) et Björninen (33e) qui ont mis Langnau sur orbite. La réduction du score de Vesey à la 36e ne changera rien. Au classement, les Grenat glissent à la 6e place derrière Langnau et Ambri.

Rapperswil - Zurich 4-5 tab

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Le leader Zurich a eu besoin des tirs au but pour écarter Rapperswil 5-4.

Ambri - Kloten 4-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Opposés à Kloten, les Léventins l'ont emporté 4-1.