Ajoie s'impose à Rapperswil

Après un début de semaine compliqué, l'équipe de Porrentruy est allée chercher les trois points à Rapperswil (2-4). Zoug pulvérise Berne et confirme son état de grâce (1-8).

ATS Agence télégraphique suisse

Rapperswil - Ajoie (2-4)

(Les highlights seront bientôt disponibles)

Ajoie a mis fin à sa série de trois défaites en allant gagner à Rapperswil (4-2), où les situations spéciales ont fait la différence. Le HCA a inscrit ses trois premiers buts en supériorité numérique grâce à Deniss Smirnovs (13e) pour égaliser, puis par Julius Nättinen pour le 2-1 (30e).

Les Jurassiens ont ensuite profité d'une pénalité de match contre Marlon Graf et d'un 5 contre 3 pour marquer le but décisif. C'est le capitaine Anttoni Honka, dont le départ en fin de saison avait été annoncé le jour même, qui s'en est chargé (50e). Kristian Tanus, auteur de 4 points, a scellé le score dans la cage vide.

Berne - Zoug (1-8)

5:17 Berne - Zoug: Zoug s'amuse à la PostFinace Arena

Zoug a roulé sur Berne en s'imposant 8-1 dans la capitale. Les hommes de Lauri Marjamäki ont une moyenne de 2.154 points par match, seul Zurich fait mieux.

Ambri - Lugano (4-3)

(Les highlights seront bientôt disponibles)

Le choc tessinois a souri à Ambri, qui a battu Lugano dans les dernières secondes (4-3)

Kloten - Zurich (0-4)

(Les highlights seront bientôt disponibles)

L'affrontement entre Zurichois a vu les Lions vaincre Kloten 4-0. Les ZSC continuent leur impressionnant début de saison.