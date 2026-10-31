Ajoie s'impose à Rapperswil

Rapperswil - Ajoie (2-4)
(Les highlights seront bientôt disponibles)
Ajoie a mis fin à sa série de trois défaites en allant gagner à Rapperswil (4-2), où les situations spéciales ont fait la différence. Le HCA a inscrit ses trois premiers buts en supériorité numérique grâce à Deniss Smirnovs (13e) pour égaliser, puis par Julius Nättinen pour le 2-1 (30e).
Les Jurassiens ont ensuite profité d'une pénalité de match contre Marlon Graf et d'un 5 contre 3 pour marquer le but décisif. C'est le capitaine Anttoni Honka, dont le départ en fin de saison avait été annoncé le jour même, qui s'en est chargé (50e). Kristian Tanus, auteur de 4 points, a scellé le score dans la cage vide.
Berne - Zoug (1-8)
Zoug a roulé sur Berne en s'imposant 8-1 dans la capitale. Les hommes de Lauri Marjamäki ont une moyenne de 2.154 points par match, seul Zurich fait mieux.
Ambri - Lugano (4-3)
(Les highlights seront bientôt disponibles)
Le choc tessinois a souri à Ambri, qui a battu Lugano dans les dernières secondes (4-3)
Kloten - Zurich (0-4)
(Les highlights seront bientôt disponibles)
L'affrontement entre Zurichois a vu les Lions vaincre Kloten 4-0. Les ZSC continuent leur impressionnant début de saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zoug
13
22
28
6
SC Berne
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Bienne
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18