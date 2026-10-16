Ajoie secoue Bienne, Genève s'impose

Favori sur le papier, le HC Ajoie n'a jamais été inquiété par Bienne. Les Vouivres ont rapidement pris les devants avant de parfaitement contrôler leur match. De leur côté, les Aigles ont pris trois bons points à domicile.

Bienne - Ajoie 2-5

2:37 Bienne - Ajoie: Les Jurassiens donnent une leçon à leurs voisins

Le HC Ajoie a enfoncé vendredi un HC Bienne qui n'y arrive toujours pas en ce début de saison de National League. Les Ajoulots se sont imposés 5-2 dans le derby de l'arc jurassien, alors que Genève a gagné contre Langnau.

Il est peut-être encore prématuré pour parler de crise au HC Bienne, mais les Seelandais ont subi une sixième défaite sur leurs sept dernières rencontres. Les hommes de Christian Dubé ont payé un début de match complètement raté devant leur public, contre un HCA en pleine réussite.

La douche froide est tombée après 1'34 seulement, lorsque Julius Nättinen a ouvert le score. Julius Honka puis Kevin Fey ont rapidement enterré les Biennois, menés 3-0 après 15 minutes de jeu.

Bienne a tout de même su réduire l'écart juste avant la première pause par Petr Cajka. Les locaux ont alors dominé le début du deuxième tiers, sans réussir à concrétiser leurs occasions; un problème trop récurrent. Jerry Turkulainen les a punis (31e), et la réduction du score de Gaëtan Haas à la 43e n'a rien changé.

Le 3e tiers a été marqué par une bagarre générale, à la suite de laquelle trois Ajoulots et deux Biennois ont été renvoyés aux vestiaires. En infériorité numérique durant 5 minutes, Ajoie a tenu bon et Phil-Michael Devos a terminé le travail dans le but vide.

Genève - Lugano 4-2

2:54 Genève - Langnau: Quatrième succès de rang pour les Aigles

Genève-Servette est décidément plein de ressources. Toujours diminués par les blessures, mal embarqués et menés au score, les Grenat ont renversé Langnau, 3e du championnat, dans les dernières minutes pour gagner 4-2 aux Vernets.

Les visiteurs ont démarré fort, grâce au premier but en National League du jeune Matteo Wagner (13e), puis par Jonathan Dahlen en power-play (18e). Jesse Puljujärvi, dont la prolongation avait été annoncée au coup d'envoi, s'est ensuite vu refuser le 2-1, que Jan Rutta a fini par inscrire (28e).

Et comme ces derniers matches, Genève s'en est sorti pour s'offrir une 4e victoire de suite en championnat. D'abord avec une réussite de Tim Bozon à la 52e, puis deux minutes plus tard grâce à son nouveau défenseur suédois Adam Boqvist, qui disputait son premier match. Jimmy Vesey a scellé le score dans la cage vide.

Berne - Lausanne 3-2

4:23 Berne - Lausanne: La régularité fait toujours défaut aux Lions

A Berne, Lausanne a payé une entame de troisième tiers manquée et s'est incliné 3-2. Auteurs d'un gros début de match, les Ours avaient ouvert le score grâce à Rodrigo Abols (7e). Connor Carrick (20e), avec son premier but sous le maillot lausannois, puis Damien Riat (38e) ont donné l'avantage aux Lions, qui ont eu la mauvaise idée de rester au vestiaire ensuite.

Marco Lehmann (41e) et Benjamin Baumgartner (45e) ont renversé la situation en trois minutes au début du 3e tiers. Et malgré deux supériorités numériques en fin de match, les Lausannois n'ont pas su revenir.

Zurich - Rapperswil 6-3

5:10 Zurich - Rapperswil: Rapperswil impuissant chez le leader

Zurich a déroulé chez son voisin st-gallois, prenant quatre longueurs d'avance dès le premier tiers. "Rappi" n'a rien pu faire et reste 12e, alors que Zurich reste intouchable en tête du classement..

Lugano - Davos 2-3

6:00 Lugano - Davos: Davos retrouve la victoire au Tessin

Davos, qui restait sur cinq défaites consécutives en comptant la Champions Hockey League, a retrouvé un peu de confiance en allant battre Lugano 3-2.

Kloten - Ambri 0-5

2:43 Kloten - Ambri: Nouvel échec pour les Aviateurs

Avec deux buts dans chacun des deux premiers tiers puis un petit dernier en fin de match, Ambri s'est fait plaisir sur la glace de Kloten. Les Zurichois traversent un début de saison compliqué et végètent encore en dernière place. De leur côté, les Tessinois confortent leur place en haut de classement (5e).