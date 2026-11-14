Ajoie dicte sa loi face à Davos

Ajoie - Davos (6-3)
Le salut romand est venu de Porrentruy. Les Jurassiens ont écarté Davos 6-3. Kyen Sopa a fêté sa prolongation de contrat en inscrivant le 3-1. Anttoni Honka a lui marqué son 11e but de l'exercice sur le 4-1. Diem et Cormier ont aussi trouvé le chemin des filets et montré que les joueurs suisses pouvaient aussi marquer.
Langnau - Bienne (5-2)
Bienne s'était incliné de justesse aux tirs au but jeudi face à Zurich. Cette fois, les Seelandais ont cédé face à un homme: Dario Allenspach. Intenable en ce début de saison, sélectionné pour l'Euro Hockey Tour par Jan Cadieux, l'ancien attaquant de Zoug s'est offert un triplé et Langnau a finalement remporté le derby 5-2. Menés 1-0, les joueurs de Christian Dubé ont relevé la tête au cours d'un tiers médian où ils ont viré en tête à la 38e grâce à Sylvegard, après l'égalisation de Vermin (27e). Seulement Allenspach a égalisé à la 40e, puis il a complété son hat-trick à la 46e en power-play. Mäenalanen et Riikola ont ajouté deux buts dans la cage vide.
Zurich - Zoug (2-4)
Leader incontesté du championnat, Zurich a cédé dans le troisième tiers face à Zoug alors que les Lions menaient 2-0 après 40 minutes. Ils ont encaissé quatre goals dans le dernier tiers.
Rapperswil - Lugano (0-4)
Dans le dernier match, Lugano est allé s'imposer 4-0 à Rapperswil avec un doublé de Aleksi Peltonen.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
20
-9
32
5
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zoug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
20
-10
26
12
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
20
-23
21