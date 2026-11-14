Ajoie dicte sa loi face à Davos

Les Jurassiens signent une deuxième victoire de rang en battant le HCD à la maison (6-3). Dans le duel bernois, les Tigers ont dominé les Biennois grâce notamment à un triplé de Dario Allenspach (5-2).

ATS Agence télégraphique suisse

Ajoie - Davos (6-3)

3:03 Ajoie - Davos: Score de tennis pour le HCA face à Davos

Le salut romand est venu de Porrentruy. Les Jurassiens ont écarté Davos 6-3. Kyen Sopa a fêté sa prolongation de contrat en inscrivant le 3-1. Anttoni Honka a lui marqué son 11e but de l'exercice sur le 4-1. Diem et Cormier ont aussi trouvé le chemin des filets et montré que les joueurs suisses pouvaient aussi marquer.

Langnau - Bienne (5-2)

5:13 Langnau - Bienne: Langnau s'impose dans le duel bernois

Bienne s'était incliné de justesse aux tirs au but jeudi face à Zurich. Cette fois, les Seelandais ont cédé face à un homme: Dario Allenspach. Intenable en ce début de saison, sélectionné pour l'Euro Hockey Tour par Jan Cadieux, l'ancien attaquant de Zoug s'est offert un triplé et Langnau a finalement remporté le derby 5-2. Menés 1-0, les joueurs de Christian Dubé ont relevé la tête au cours d'un tiers médian où ils ont viré en tête à la 38e grâce à Sylvegard, après l'égalisation de Vermin (27e). Seulement Allenspach a égalisé à la 40e, puis il a complété son hat-trick à la 46e en power-play. Mäenalanen et Riikola ont ajouté deux buts dans la cage vide.

Zurich - Zoug (2-4)

4:21 Zurich - Zoug: Zoug retourne le match chez le leader

Leader incontesté du championnat, Zurich a cédé dans le troisième tiers face à Zoug alors que les Lions menaient 2-0 après 40 minutes. Ils ont encaissé quatre goals dans le dernier tiers.

Rapperswil - Lugano (0-4)

4:12 Rapperswil - Lugano: Rappi fessé par les bianconeri

Dans le dernier match, Lugano est allé s'imposer 4-0 à Rapperswil avec un doublé de Aleksi Peltonen.