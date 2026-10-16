Simon Hrubec a lancé un pavé dans la mare en dénonçant les équipements non conformes de certains gardiens de National League. Et le gardien des Zurich Lions n'est pas le seul à réclamer des contrôles plus stricts.

Stephan Roth , Nicole Vandenbrouck et Marcel Allemann

Simon Hrubec (35 ans) n'a pas peur de faire des vagues. Au printemps dernier, le gardien tchèque des ZSC Lions avait provoqué une vive polémique en publiant une chronique dans son pays. Le sujet? Les équipements des gardiens de National League. Selon lui, certains portiers du championnat suisse modifieraient leurs protections pour augmenter artificiellement la surface de leur corps et ainsi bénéficier d'un avantage déloyal. L'article allait même jusqu'à évoquer une forme de «dopage des gardiens».

«Avant le début de la saison, notre équipement reçoit un sceau qui certifie qu'il est conforme aux règles. Mais ensuite, on peut pratiquement en faire ce qu'on veut», explique Simon Hrubec, interrogé par Blick sur ce sujet sensible. Et selon lui, il n'est pas bien difficile de repérer les gardiens qui profiteraient du système. «Ça saute aux yeux. Mais je ne donnerai aucun nom.»

Lors de la publication de sa chronique sur le site tchèque «iSport», une photo de Sandro Aeschlimann, gardien du HC Davos, accompagnait le texte. Un choix purement éditorial, tient à préciser Simon Hrubec. Pour rappel, les Zurich Lions avaient été éliminés par les Grisons en demi-finales des derniers playoffs. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs à deux reprises ces prochains jours, samedi puis mardi.

«Enfin quelqu'un qui ose en parler!»

Personnalité affirmée du vestiaire zurichois, Simon Hrubec ne semble guère préoccupé par les réactions que peuvent susciter ses déclarations. D'autant que sa prise de position a trouvé un écho favorable auprès de plusieurs collègues. «J'ai reçu énormément de messages après la publication de cet article. C'était génial. Certains m'ont écrit: 'Enfin quelqu'un qui ose en parler!' Des gardiens suisses m'ont aussi confié que cette situation les énervait depuis longtemps, mais qu'ils étaient trop gentils pour dénoncer le problème.»

Pour le Tchèque, le problème vient avant tout du système de contrôle mis en place par la National League. Certaines modifications, comme l'ajout de rembourrages dans les protections du haut du corps, seraient quasiment impossibles à déceler pour des arbitres qui ne sont pas spécialistes du matériel.

«Il faudrait probablement procéder à des contrôles avant chaque match. Et ne pas se contenter de vérifier la présence du sceau bleu. Il faudrait examiner l'ensemble de l'équipement. Car ce sceau ne garantit absolument pas qu'aucune modification n'a été apportée après la livraison du matériel par le fabricant.» Simon Hrubec assure qu'il serait le premier à accepter des vérifications plus poussées. «Ça ne me poserait aucun problème qu'on mesure mon équipement avant chaque match et qu'on me dise: 'Simon, tes protections sont trop grandes. Tu dois les modifier, sinon tu ne joues pas.'»

Reste à savoir si cette sortie médiatique permettra de faire évoluer les pratiques en National League. «Peut-être que cet article poussera les responsables à se pencher sur la question. Après tout, mon métier, ce n'est pas de m'occuper de ces problèmes. C'est d'arrêter des pucks.» Et Simon Hrubec est loin d'être le seul à partager cet avis. Le Finlandais Harri Säteri (Bienne), Ludovic Waeber (Fribourg) et Connor Hughes (Berne) soutiennent également sa démarche.

Ce dernier, âgé de 30 ans, n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant de lui témoigner son soutien. «Après un match de préparation, je suis allé discuter avec Simon. Je lui ai dit: 'Merci! Enfin quelqu'un qui ose dire quelque chose.'»

Le nouveau gardien du CP Berne se montre lui aussi très critique. «Quand on voit ce que certains parviennent à faire accepter dans le hockey suisse, c'est parfois assez douteux. Il suffit d'observer attentivement les gardiens pour constater des différences. On remarque tout de suite ceux qui paraissent plus imposants sur la glace.»

Un système inspiré de la NHL?

Comme son homologue zurichois, Connor Hughes préfère ne pas désigner de coupables. Faute de preuves concrètes, il ne souhaite accuser personne. Mais il est convaincu que la National League doit revoir sa manière de procéder.

«En NHL, les équipements sont mesurés et homologués par Kay Whitmore, un ancien gardien qui travaille aujourd'hui pour la ligue. Il connaît les mensurations de chaque joueur et vérifie que les protections correspondent à leur morphologie. Impossible de porter du matériel trop grand ou de le modifier sans autorisation.»

Le Canado-Suisse connaît bien le fonctionnement nord-américain. Il évoluait encore en AHL il y a deux saisons et a notamment participé au camp de préparation des Canadiens de Montréal. «Ici, on peut pratiquement commander les tailles que l'on veut, pour autant que le matériel respecte les normes de l'IIHF. Mais à mon avis, ces règles ne sont plus adaptées au hockey actuel.»

Du haut de ses 193 cm, Connor Hughes estime avoir été contrôlé à une ou deux reprises seulement depuis le début de sa carrière en Suisse. Et ces vérifications n'ont jamais été très poussées. «À chaque fois, les responsables se sont contentés de regarder si le sceau bleu était présent. Personne n'a pris la moindre mesure supplémentaire. Pour moi, c'est la preuve que le système doit évoluer. Le but n'est pas de pointer quelqu'un du doigt, mais de trouver une solution moderne et fiable.»

«Certains gardiens dépassent volontairement les limites»

Arrivé cet été à Berne en provenance du Lausanne HC, Connor Hughes s'est sérieusement intéressé à la question. Et son constat rejoint celui de Simon Hrubec: «À mes yeux, le principal problème est le système lui-même. Les règles doivent être plus claires et leur application contrôlée de manière beaucoup plus stricte. Mais je pense aussi que certains gardiens dépassent volontairement les limites.»

Le portier du CP Berne soupçonne notamment certains de ses concurrents de superposer plusieurs protections au niveau des épaules afin d'élargir artificiellement leur silhouette. Du côté de la National League, en revanche, rien ne laisse présager une révolution. Interrogé sur le sujet, le directeur de la ligue, Denis Vaucher, rappelle que les équipements sont scellés par les fabricants et font ensuite l'objet de contrôles ponctuels. Un fonctionnement qui semble, pour l'heure, satisfaire les responsables du championnat suisse.