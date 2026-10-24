Tim Horak: «J'aurais adoré jouer une fois à la Valascia»

Tim Horak, jeune joueur du HC Ajoie, dispute ce samedi son premier match à Ambri. Une sorte de retour aux sources pour le fils de Jakub Horak, qui a bouclé sa carrière en Léventine.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il n’était qu’un petit garçon, mais quelques images sont restées. «J’ai encore de tout petits moments en tête», sourit Tim Horak. À l’époque, son papa Jakub terminait sa carrière à Ambri, sous le toit de la mythique Valascia. Ce samedi, le fils retourne dans le village pour la première fois en tant que joueur de National League. Sauf que la Valascia a laissé place à la Gottardo Arena en 2021.

«J’aurais adoré jouer une fois là-bas, glisse le joueur du HC Ajoie. Mais c’est toujours spécial d’affronter Ambri. C’est le dernier club de la carrière professionnelle de mon père dont je me souviens. Je me réjouis.»

Jakub Horak a porté le maillot biancoblù à deux reprises: en 1996/97, puis de 2008 à 2010 pour un dernier tour de piste. Entre-temps, il avait défendu les couleurs de Zoug, Rapperswil, des ZSC Lions, de Genève-Servette et de Bâle. Près de 500 matches de saison régulière en LNA rien que sur cette période, et quelques sélections en équipe de Suisse.

Le fils a suivi sa propre route. Formé à l’EV Zoug, où son père avait joué trois saisons, Tim Horak a porté le maillot suisse des M16 aux M19, avant un bref passage en NAHL (Watertown, trois matches) puis deux saisons en Finlande avec les M20 de KalPa. Cet été, il a rejoint Ajoie.

Une blessure en guise d’entrée en matière

Le début de saison ne s’est toutefois pas passé comme prévu. Blessé, il a manqué les premières sorties. «Tu ne veux jamais commencer la saison comme ça. J’avais l’impression d’avoir réalisé un bon été, de m’être bien intégré dans l’équipe. Ça n’a pas été facile. Mais je suis resté tout le temps proche du groupe pendant ma blessure, donc je n’ai pas trop perdu le fil.»

Ses débuts en NL sont finalement arrivés le 14 octobre à Lausanne. Depuis, il a disputé quatre matches, sans point mais avec sept tirs et un bilan de +1. Son temps de glace a oscillé entre onze et quinze minutes. Vendredi, il était sur la glace pour la victoire 5-0 contre Genève-Servette et a patiné une douzaine de minutes, se montrant particulièrement fiable. «C’est super de gagner. C’était seulement mon quatrième match, mais c’est vraiment fun. L’ambiance ici est incroyable. Quand tu as un tel soutien, c’est plus facile de jouer à un bon niveau.»

Un coup de fil chaque soir

Le jeune homme mesure le chemin qui reste. «Je me sens de plus en plus à l’aise avec le puck et dans mes actions. Mais c’est clairement un autre rythme, je dois encore m’y habituer. J’ai un super soutien du staff et de mes coéquipiers. Ce n’est pas forcément simple de se relancer directement après une blessure. Et je suis aussi conscient que pour un coach, il y a toujours un risque à faire jouer des jeunes. On n’a pas la routine de certains autres. On doit faire nos expériences. Je suis reconnaissant pour chaque minute qui m'est donnée.»

Dans cet apprentissage, il peut compter sur un conseiller de luxe. «Depuis que j’ai commencé le hockey, mes parents m’ont toujours soutenu. Pour eux, peu importait ce que je faisais, tant que j’y prenais du plaisir.» Le lien avec Jakub, son père, reste quotidien. «Ma famille est très importante pour moi. Je les appelle tous les jours, aussi après les matches. C’est cool d’avoir quelqu’un à la maison qui a tout ce savoir. Il ne me pousse jamais dans quoi que ce soit. Il est simplement là quand j’ai besoin de lui, pour un feedback ou autre. Je lui en suis très reconnaissant.» Ce samedi, le coup de fil d’après-match aura sans doute une saveur particulière.