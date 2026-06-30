Encore du changement au sein du HC Ajoie qui engage un CEO

Les changements se poursuivent du côté du HC Ajoie. Après avoir réorganisé sa structure, le club jurassien engage un CEO, Yannick Meyer, tout en laissant Kimmo Bellmann, directeur administratif, s'en aller.

Blick Sport

Le HC Ajoie évolue encore. Le club de Porrentruy annonce ce mardi la nomination de Yannick Meyer au poste de CEO, première fonction de ce type dans l'histoire du club. Une création qui scelle une véritable réorganisation interne. Selon le Conseil d'administration, le club ne fait pas «un recrutement de plus», mais opère «un choix générationnel et résolument tourné vers l’avenir, qui illustre la volonté du comité directeur de continuer sur sa lancée, d’insuffler au club une dynamique nouvelle et de franchir un cap supplémentaire dans sa gouvernance».

Yannick Meyer, c'est d'abord un «enfant du cru», comme l'a souligné le club. Vrai passionné de hockey depuis toujours, il n'arrive pas à Ajoie sans bagage. Le nouveau CEO a notamment participé au staff des Championnats du monde U18, aux côtés de la sélection suédoise. Mais c'est surtout son expérience professionnelle qui a fait la différence. «Son parcours de directeur industriel lui confère une solide vision managériale, qu’il met désormais au service du projet ajoulot, précisent les dirigeants jurassiens». Le HCA met également en avant sa grande connaissance du hockey suisse et son réseau important.

Kimmo Bellmann s'en va

Le revers de la médaille: Kimmo Bellmann quitte son poste de responsable administratif. Le club tient à souligner qu'il a fait «un excellent travail» et a contribué à structurer l'organisation. La séparation se fait «dans les meilleurs termes», assure le communiqué. L'évolution de la structure ajoulote ne collait ainsi pas avec sa présence dans l'organigramme. Yannick Meyer prend les rênes avec effet immédiat.

Le message implicite du HC Ajoie est on ne peut plus clair: on ne peut plus compter sur la bonne volonté et les bénévoles. Pour rivaliser dans la ligue, il faut augmenter le budget. Et pour augmenter le budget, il faut une organisation performante à tous les niveaux. C'est d'ailleurs une des missions centrales confiées au nouveau venu: «Au-delà du sportif, le projet du HC Ajoie pour la saison à venir consiste aussi à améliorer son fonctionnement, afin de renforcer le lien avec son public, ses sponsors et l’ensemble de la région, et de démontrer que le club a pleinement sa place dans cette ligue.»

Role de trait d'union

Yannick Meyer répond directement au comité directeur, composé de Patrick Hauert (président), Pascal Bourquard Jr. (vice-président), Claude Girardin et Pascal Meyer. Il servira de trait d'union entre le comité directeur et le comité technique, assurant que le sportif et la stratégie avancent dans la même direction. C'est crucial: trop de clubs souffrent d'une déconnexion entre la direction et le projet sportif.

Le club de la Raiffeisen Arena n'a jamais vraiment brillé en National League. Des saisons sans relief, des résultats décevants: voilà l'héritage. Mais l'ambition est maintenant clairement affichée par Yannick Meyer lui-même: «C'est un immense honneur de rejoindre le HC Ajoie dans ce rôle. Ce club, c'est une fierté régionale et une passion de toujours. Je m'engage pleinement pour contribuer à son développement et à ses succès futurs».

Les dirigeants ne sont pas dupes: le HCA va devoir franchir un palier pour s'établir sérieusement en National League et ne pas végéter à la dernière place. «On veut écrire une autre histoire que celle des dernières saisons, est-il précisé dans la communication jurassienne. Ça passera par le travail, par les bons choix, et par l’engagement d’un CEO de ce niveau.»