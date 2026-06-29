Qui sera le joueur le plus populaire de National League?

Avec Andres Ambühl à la retraite, l'élection du Most Popular Player de National League va décerner un nouveau vainqueur. Choisissez dès maintenant quel joueur mérite d'obtenir ce prix pour la saison 2025/26.

Blick Sport

Depuis 2009, un Most Popular Player (MPP) de la National League est élu chaque année. Le vainqueur n’est pas désigné par un jury d’experts, mais par le public, respectivement les fans. À neuf reprises déjà, Andres Ambühl du HC Davos a remporté le trophée, ce qui fait de lui le détenteur du record. Le résultat final de l’élection du MPP sera dévoilé lors de la Swiss Ice Hockey Night, le 30 juillet 2026.

Anttoni Honka (Ajoie)

Anttoni Honka a une nouvelle fois démontré ses qualités au plus haut niveau cette saison. Le défenseur finlandais a inscrit 38 points en National League et s’est imposé comme l’un des arrières les plus productifs offensivement de la ligue.

Michael Joly (Ambri)

Michael Joly s’est immédiatement adapté à son nouveau club. Grâce à son style de jeu dynamique et son sens offensif, le Canadien est rapidement devenu un chouchou des fans. Avec 40 points, il a confirmé ses qualités offensives et réussi un excellent début avec sa nouvelle équipe.

Waltteri Merelä (Berne)

Waltteri Merelä a une nouvelle fois compté parmi les attaquants les plus influents de son équipe cette saison. L’attaquant finlandais a totalisé 27 points et s’est distingué par son énergie et sa polyvalence. Il a également brillé avec la Finlande lors du Championnat du monde en Suisse.

Jonah Neuenschwander (Bienne)

Jonah Neuenschwander a confirmé de manière impressionnante son énorme potentiel lors de sa deuxième saison en National League. À seulement 17 ans, l’attaquant a été l’une des belles révélations de la saison et s’est illustré au plus haut niveau. Il a également remporté le titre de champion suisse U21 avec Bienne.

Matej Stransky (Davos)

Matej Stransky a mené son équipe jusqu’en finale des play-off en tant que capitaine et a compté parmi les attaquants les plus dominants de la ligue avec 61 points. Le Tchèque a assumé ses responsabilités dans les moments décisifs et a terminé sa dernière saison en Suisse en tant que vice-champion.

Julien Sprunger (Fribourg Gottéron)

Après une carrière entièrement disputée sous le maillot de Fribourg Gottéron, Julien Sprunger a conclu son parcours en beauté avec le premier titre de l’histoire du club. Le capitaine a inscrit 32 points et marqué à deux reprises en finale. Par son humilité et son engagement constant, il est devenu une figure emblématique bien au-delà de la glace et un symbole pour tout un canton.

Jesse Puljujärvi (Genève)

Jesse Puljujärvi s’est immédiatement imposé à Genève Servette. Avec 61 points, le Finlandais a rejoint le groupe des meilleurs attaquants de la National League. Il a poursuivi sa saison au Championnat du monde en Suisse, où il a remporté l’or avec la Finlande et inscrit 9 points.

Steve Kellenberger (Kloten)

Steve Kellenberger est le cœur du EHC Kloten. Aucun joueur n’a disputé plus de matches pour le club que ce capitaine de longue date. Par sa simplicité, sa loyauté et son engagement sans faille, il s’est imposé au fil des années comme une véritable référence pour les fans de Kloten.

Harri Pesonen (Langnau)

Harri Pesonen a une nouvelle fois montré l’exemple en tant que capitaine pour sa dernière saison avec les Langnau Tigers. Avec 28 points, le Finlandais est resté un élément clé de son équipe et a quitté le club après plusieurs années d’engagement, de passion et de fiabilité, en laissant l’image de l’un des joueurs les plus appréciés des supporters.

Théo Rochette (Lausanne)

Théo Rochette s’est imposé en trois saisons au Lausanne HC comme l’un des attaquants les plus marquants de la National League. Cette saison encore, il a convaincu avec 50 points, sa créativité et son intelligence de jeu. Après la médaille d’argent au Championnat du monde, il a signé un nouveau temps fort avant de franchir un cap en rejoignant la AHL.

Luca Fazzini (Lugano)

Luca Fazzini a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 48 points et a terminé meilleur compteur suisse de National League. Le Luganais a marqué les esprits par son intelligence de jeu, sa vision et sa faculté à faire briller ses coéquipiers.

Tyler Moy (Rapperswil)

Tyler Moy a une nouvelle fois compté parmi les éléments marquants du jeu offensif de son équipe cette saison. Avec 39 points, il figure parmi les meilleurs compteurs et a convaincu par sa créativité, sa vision du jeu et son engagement. Le Suisso-Américain est resté un joueur régulier, très apprécié des fans pour son style de jeu.

Sven Andrighetto (Zurich)

Sven Andrighetto a une nouvelle fois été l’un des joueurs majeurs des Zurich Lions cette saison. Avec 47 points, il a compté parmi les meilleurs compteurs de son équipe. Au Championnat du monde, il s’est illustré avec 15 points et a terminé meilleur pointeur suisse, confirmant son rôle clé en équipe nationale.

Leonardo Genoni (Zoug)

En National League, Leonardo Genoni s’est illustré cette saison avec quatre blanchissages et une remarquable régularité. Au Championnat du monde, il a signé des performances exceptionnelles, affichant un taux d’arrêts de 97,1% et confirmant qu’il figure parmi les meilleurs gardiens de Suisse.

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Le résultat final de l’élection du MPP sera dévoilé lors de la Swiss Ice Hockey Night, le 30 juillet 2026.