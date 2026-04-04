Le recours de Fribourg Gottéron contre la suspension de Patrik Nemeth a été rejeté. Le défenseur des Dragons devra donc purger les quatre derniers matches de sa suspension à compter de ce soir.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a perdu une première manche ce samedi, à quelques heures du premier match de sa demi-finale face à Genève-Servette. Le Tribunal du Sport de la Fédération a en effet décidé de rejeter le recours des Dragons contre la suspension de cinq matches infligée au défenseur Patrik Nemeth. L'arrière avait commis une agression sur Jonas Taibel lors de l'acte VI du quart de finale face à Rapperswil.

Il avait immédiatement été sanctionné d'une sanction d'un match de manière provisionnelle et avait manqué l'acte VII de ce premier tour des play-off. Dans un second temps, le juge unique lui avait infligé quatre matches de suspension en plus de celui déjà purgé le soir de la qualification face aux Saint-Gallois. L'instance avait décidé de le sanctionner de trois matches pour le premier coup de crosse à la nuque et de deux supplémentaires pour le coup dans les côtes de sa victime.

Effet suspensif refusé

À la veille du début de sa demi-finale face à Genève-Servette, Fribourg Gottéron avait fait recours contre cette décision et demandé l'effet suspensif. Une mesure qui avait été rejeté par le Tribunal du Sport de la Fédération, le rendant inéligible pour l'acte I de la série face aux Aigles ce samedi soir. Ce samedi matin, la Ligue a communiqué que le recours avait été rejeté et que l'arrière allait donc devoir regarder depuis les tribunes les quatre matches à venir dans cette série de demi-finale.

Pour la rencontre No 7 face à Rapperswil, Roger Rönnberg avait aligné l'arrière finlandais Juuso Arola, débarqué en toute fin de saison régulière. En raison de l'absence d'Andrea Glauser, blessé, le coach suédois n'a pas beaucoup d'autres options dans sa manche. Il peut toutefois remercier Gerd Zenhäusern, son directeur sportif, de lui avoir mis à disposition un arrière étranger de secours à la veille de la fermeture du mercato.

Toute cette série entre Fribourg et Genève-Servette est à suivre en direct sur Blick.